Le cruzaron el auto a un policía para asaltarlo: se defendió a los tiros y mató a un delincuente

Un efectivo de la Policía bonaerense mató a uno de los delincuentes que le cruzó el auto con fines de robo en la intersección de Calderón de La Barca y Martin Coronado.

Todo comenzó cuando el oficial, que circulaba en un Chevrolet blanco fue sobrepasado a toda velocidad por un segundo vehículo de la misma marca que se le interpuso para poder asaltarlo.

Desde el asiento del conductor, el agente disparó 4 balazos para repeler el ataque y, luego de gatillar, continuó el viaje rumbo a la casa de su novia, desde donde llamó al 911 para dar aviso de lo ocurrido.

Los disparos del efectivo pusieron en fuga a los ladrones que rápidamente descendieron del auto y huyeron a pie. Dentro del coche solo quedó el conductor, que mal herido por los disparos, realizó una maniobra errática y terminó chocando contra el frente de una casa.

El delincuente, abandonado por los cómplices, terminó muriendo por los impactos de bala a bordo del coche mientras que el policía resultó ileso.

La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli de la UFI Temática Homicidios de La Matanza.