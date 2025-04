“Me acaban de robar con un cuchillo, no me quiero asustar”: el llanto de una empleada y un desgarrador llamado por teléfono

La empleada de un local quedó aterroizada y entró en pánico tras ser asaltada por un delincuente que la amenazó con un cuchillo en Tres de Febrero.

El violento hecho ocurrió el viernes pasado cerca de las 15.30 en un comercio de Santos Lugares y la secuencia quedó registrada en un video de las cámaras de seguridad del negocio.

Un conocido del barrio ingresó encapuchado al local con un arma blanca y asaltó a la empleada que entró en shock.

“Dame la plata, todo”, le exigió. “Tomá, no tengo nada más, se acaban de llevar todo”, le dijo la víctima mientras le daba el dinero de la caja.

El ladrón escapó y la trabajadora, aterrorizada, se comunicó con el dueño por teléfono. ““Me acaban de robar con un cuchillo, no me quiero asustar. No me hicieron nada… sé quién es”, le contó entre lágrimas.