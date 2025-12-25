Mechera se mezcló entre la gente y atacó a una mujer que caminaba distraída

Un mundo de gente, apuros y preocupaciones por la organización de la Nochebuena. La circunstancia se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para ladrones y carteristas.

En ese contexto, la policía de Córdoba detuvo a una mechera que se mezcló entre la gente para cometer varios robos.

Mientras caminaba por la zona de La Rioja y San Martín, fichó a una mujer que caminaba distraída con el celular y se pegó a ella para intentar abrirle de forma sútil el cierre de la mochila.

La ladrona la siguió durante varias cuadras donde iba abriendo cada vez más el bolso para poder llevarse lo que estuviera a mano.

Sin embargo, operadores del 911 captaron la sospechosa actitud y enviaron efectivos policiales que la demoraron. Al principio negó todo pero los vídeos eran claros: terminó a disposición de la Justicia.