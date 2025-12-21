Dos pungas le arrebataron la cadenita a una mujer en el microcentro y cayeron en el subte

La Policía de la Ciudad detuvo a dos ladrones en una estación de subte en el microcentro porteño luego de que las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano observaron cómo le arrebataron una cadenita a una mujer.

El hecho ocurrió en la avenida Roque Sáenz Peña y Esmeralda, donde los operadores de monitoreo captaron el momento en el que dos hombres que caminaban por la zona se acercaron a una mujer y, uno de ellos, tras un manotazo en el cuello y un breve forcejeo, le sustrajo una cadenita, tras lo cual escaparon a la carrera, ingresando a la boca de la estación Diagonal Norte, de la Línea C.

De inmediato se emitió la alerta por frecuencia policial y se aportaron las descripciones de los autores. El seguimiento por cámaras permitió ver cómo los sujetos se trasladaban hacia uno de los pasillos del nodo Obelisco y ubicarlos cuando ingresaban a la estación 9 de Julio de la Línea D.

Guiados por esta información, efectivos del Despliegue Intervenciones Rápidas (DIR) de la Policía de la Ciudad interceptaron a los sospechosos en el andén, donde fueron detenidos. Asimismo otro móvil de la Policía de la Ciudad tomó contacto con la damnificada para ofrecerle asistencia.

“Este es el trabajo que todos los días realiza la Policía de la Ciudad en la Ciudad. La tecnología aplicada al monitoreo y el personal en calle actúan de manera coordinada. Para continuar en este camino sumamos 1.200 cámaras al Sistema de Videovigilancia, que fueron ubicadas de acuerdo con el Mapa del Delito y la solicitud de los vecinos”, explicó el ministro de Seguridad, Horacio Giménez.

Realizadas las consultas con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 21, a cargo del Dr. Marcos Fernández, Secretaría Nº 165 del Dr. Fernando Rinaldi, se dispusieron actuaciones caratuladas como “Robo" y avalaron las detenciones de los dos sujetos, de 20 y 18 años.