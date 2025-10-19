Un motociclista manejaba sin casco y chocó contra una camioneta: pudo haber terminado en tragedia

Un motociclista resultó herido tras chocar contra una camioneta en el cruce de las calles Céspedes y Freire, en el barrio Las Tunas de General Pacheco, informaron fuentes del Centro de Operaciones Tigre (COT).

El siniestro vial fue alertado por las cámaras municipales de Tigre, lo que permitió la activación rápida del protocolo del COT para asistir a los involucrados.

El choque ocurrió en horas de la mañana en la intersección de las calles Céspedes y Freire del barrio de Las Tunas. El motociclista circulaba distraído, no logró frenar e impactó con la parte trasera del rodado que se detuvo al sentir el choque.

Tras el siniestro, el conductor de la moto salió despedido y golpeó contra el asfalto. De manera inmediata, los agentes locales activaron el operativo que consistió en el arribo móviles del COT y una ambulancia del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que trasladó al motociclista al Hospital de Diagnóstico Inmediato de Don Torcuato. Se encuentra fuera de peligro.