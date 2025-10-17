Usaban drones para ingresar droga a la cárcel y desde el aire se la lanzaban a los presos: 10 detenidos

Tras cinco meses de investigaciones, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron 14 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Córdoba y desarticularon una organización narco integrada por diez personas que se dedicaban exclusivamente a ingresar drogas y otros elementos prohibidos al complejo penitenciario de Bouwer.

La investigación se originó a partir de informaciones aportadas por la Jefatura del Establecimiento Penitenciario de Córdoba, lo que permitió identificar a los principales integrantes de la organización criminal.

EL procedimiento se desarrolló en viviendas ubicadas en los barrios General Mosconi, Liceo Segunda Sección, Ampliación Pueyrredón, San Jorge y Nuestro Hogar III.

Durante el operativo, efectivos del Equipo de Acción Táctica detuvieron a cuatro hombres y cinco mujeres mayores de edad, y una menor. Tras un minucioso registro de los inmuebles, se secuestraron 6.594 dosis de marihuana y 1.855 de cocaína, seis armas de fuego (215 municiones), $ 32.493.600, 1.300 dólares, 5 automóviles, 4 motocicletas, una moto de agua, seis drones y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. El valor total de los elementos incautados asciende a $243.367.680.

Es importante destacar que cuatro de los investigados fueron detenidos en un peaje sobre la Ruta Nacional 36, donde pretendían realizar una entrega en el interior del complejo penitenciario. En dicho procedimiento, se secuestró uno de los drones y paquetes armados de drogas.

De acuerdo a la investigación, el modo operativo de la organización consistía en preparar previamente los paquetes con estupefacientes, teléfonos celulares y cables USB —elementos de alto valor dentro del ámbito carcelario—, los cuales eran luego transportados con equipos tecnológicos para ser lanzados por vía aérea al penal.

A raíz de este accionar de la FPA, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico diligenció 123 órdenes de allanamiento dentro del complejo penitenciario de Bouwer, donde efectivos del Servicio Penitenciario de Córdoba realizaron las diligencias correspondientes en cinco pabellones, con el objetivo de profundizar la investigación y determinar posibles vínculos internos con la organización desarticulada.

Finalmente, por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno a cargo del Dr. Carlos Cornejo y de la Secretaría de Investigación y Juicio para causas vinculadas a Organizaciones Criminales, a cargo del Dr. Federico Kosciuk, los detenidos fueron trasladados junto con los elementos incautados a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes.