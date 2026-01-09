En diciembre, una familia necesitó $2.128.461 para ser de clase media en CABA

Ingresos entre $2.128.461,91 y $6.811.078,11 en diciembre de 2025, fueron los necesarios para que una familia de cuatro integrantes propietaria en la Ciudad de Buenos Aires sea considerada de clase media.

En este contexto, una familia de cuatro integrantes -dos adultos y dos menores- requirió de $1.346.876 para no ser pobre durante el último mes del año.

El mismo análisis lanzó que un hogar de las mismas características debió contar con $726.569,14 para no ser considerada indigente. Con estos números, la línea de indigencia subió 3,3% en diciembre, la de pobreza 2,96% y el piso para ser de clase media, 2,48%.

Clase media en CABA en diciembre de 2025:

Según la Dirección de Estadísticas porteña, una familia de cuatro integrantes necesitó los siguientes ingresos:

Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la Canasta Total y no alcanza 1,25 veces la canasta total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $1.702.769,53 y $2.128.461,90.

Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza cuatro veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $2.128.461,91 hasta $6.811.078,11 al mes.

Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual supera cuatro CT del Sistema de Canastas de Consumo, con ingresos al mes de $6.811.078,12 en adelante.

Cuánto hay que ganar para no estar bajo la línea de la pobreza en Capital Federal:

Una familia de cuatro integrantes se encuentra en:

Situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). En julio, una familia necesitó $521.601,89 mensuales para no ser indigente.

Situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) pero permite al menos adquirir la CBA. En esta situación se encuentran quienes perciban ingresos entre $521.601,90 y $929.845,18.

No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Este rango contempla a quienes ganan entre $929.845,19 y $1.160.191,66 al mes.

La inflación de diciembre en CABA y qué pasó durante 2025:

La inflación de diciembre fue de 2,7% en la Ciudad de Buenos Aires y acumuló 31,8% en todo 2025. Contra noviembre, el IPC de CABA registró una aceleración de 0,3 puntos porcentuales.

La variación de los precios porteños en el último mes del año estuvo impulsada por aumentos en: Transporte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Restaurantes y hoteles.

