El influencer Big Chungus limpió con amigos el río “más contaminado” de Argentina

Muchos creadores de contenido se han dedicado a hacer buenas acciones en pro del la humanidad. Big Chungus es uno de ellos y se ganó el corazón muchos seguidores por limpiar un río del Puente Bancalari que se encontraba repleto de basura generada por el ser humano.

De acuerdo al video, fue un trabajo en equipo y nueve personas se reunieron para dejar libre de basura este canal de agua. El primer paso para hacerlo fue comprar todo el material necesario y tras ver que el agua era muy profunda decidieron subir en canoas para comenzar.

“Era una travesía muy complicada, ya que requería muchos días de trabajo y una gran inversión, pero gracias a nuestro trabajo duro los frutos no tardaron mucho en llegar", fue parte del texto del video.

Mientras cinco personas estaban en el agua juntando la basura, arriba del puente estaban otras cuatro recibiendo los desperdicios para que el camión los recogiera después.

“La mayoría de la suciedad es producida por los barrios de clase social baja tiran la basura por la ventana de sus casas y las tiran al río. Eso es asqueroso y lo más asqueroso es que los gobiernos o la municipalidad de los lugares no se ocupan de limpiar la zona”, indicó la voz en off del video.

Después del primer día de limpieza el agua comenzó a fluir en el río y a llevarse la suciedad, pero aún así continuó con su labor.

Finalmente, mostraron el impactante resultado donde el río parecía ser otro, pues ya no tenía basura en él y animó a las personas a ser más limpias para cuidar el planeta.

BigChungus nunca mencionó el lugar en el que se encontraba limpiando, por lo que no queda claro si en realidad trabajó en el río que se considera como el más contaminado de Argentina, como aseguró. Sin embargo, las cuentas de Instagram @yoamomiplayaok y @gastoncaminataok compartieron que se trataba del Puente Bancalari en Argentina.



“Imagínense, si cuando están con su grupo de amigos haciendo cosas que no valen para nada, se juntan a juntar basura. Sería un planeta increíble, ¿no? Espero que esto también los motive a ser más limpios, porque sé que muchos de mis seguidores aún tiran la basura para afuera, en las calles, en los ríos. Cuidemos juntos el planeta”, cierra el video.