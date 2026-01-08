“Me autorizó a contarlo”: Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

El rumor que circuló durante los últimos días finalmente se confirmó. Maxi López aseguró que Wanda Nara y Martín Migueles se separaron.

Sin dar los motivos de la ruptura, el ex futbolista se refirió a la conversación que tuvo con Nara en la que le contó que dejó a su reciente novio, en medio de un escándalo.

“Me autorizó a contarlo”, expresó Maxi, cuando le consultaron si era verdad que Wanda se había distanciado de su flamante pareja, con el que estaba hace pocos meses.

López contó que se dio cuenta de que algo le pasaba a Wanda cuando, en una conversación por WhatsApp, la conductora se había enojado con él.

“Me empieza a putear y digo, ¿qué pasó? Veo reproches y reproches. Como ya la conozco, pensé en pasar después por donde estaba y charlar porque era una detrás de la otra", comentó.

López dijo que en un freno de MasterChef Celebrity (Telefe), donde ambos trabajan, aprovechó para ir a hablar con ella y es ahí donde autorizó a contar que ella no estaba más con Migueles.

Las actitudes de Martin Migueles que habrían sido los detonantes de su separación:

Si bien el escándalo que surgió por las presuntas infidelidades de Migueles y los vínculos que se establecían entre él y algunas causas penales fuertes afectó bastante a la pareja, hubo algo que Wanda no pudo soportar: que él se metiera con su trabajo. El empresario se lleva muy mal con la prensa y en menos de una semana tuvo dos cruces fuertes con periodistas.



El primero se dio con el periodista uruguayo Gustavo Descalzi en Punta del Este, donde Migueles no sólo tuvo malos modos sino que además, lo amenazó. Y el segundo sucedió hace poco con el cronista del ciclo Mediodía Bien Arriba de la TV Pública y se viralizó rápidamente.

Todo comenzó con una pregunta del notero a Wanda sobre la llegada de Yanina Latorre a MasterChef. La mediática estaba sentada en un auto conducido por su pareja y respondía amablemente. Pero cuando se le consultó por su relación y el polémico posteo de los “24 centímetros”, Migueles aceleró de golpe y se fue del lugar dejando a Wanda sin terminar la respuesta y al periodista haciendo equilibrio para no caer al piso.

El escándalo con Claudia Ciardone:

La mediática reveló que en diciembre pasado recibió mensajes y un llamado telefónico del empresario, con quien tuvo un romance de tres meses, y aseguró que Migueles tuvo la intención de serle infiel a Wanda con ella.

“Él me escribe y después me llama por teléfono, y en la llamada fue muy claro: quería revivir momentos del pasado. No quería tomar un cafecito solamente”, aseguró Ciardone en una entrevista.

Letal con Migueles, arremetió: “Es un maleducado, un irrespetuoso. Él está de novio con una persona pública y a mí Wanda me cae súper bien. No tengo nada en contra de ella. Además, él sabe que yo estoy en pareja”.

Y cerró en el mismo tono: “No lo entiendo porque, mientras la está usando a ella, mostrándose y viviendo una vida de magnate, me llama a mí con intenciones sexuales. ¡Es un enfermo!”.