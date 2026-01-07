Las 10 canciones que habría plagiado Gustavo Cerati

Gustavo Cerati, fue el vocalista y principal compositor de la banda Soda Stereo y de su carrera como solista. Considerado genio musical por algunos, por incursionar en rock y electrónica experimental con distintas combinaciones y nuevos acordes, también sufrió acusaciones abiertas de “plagiar” distintos sencillos nacidos en los 60, 70, 80 y 90, de las cuales ninguna llegó a formalizarse ante la justicia.
En este marco, el influencer, cantante y guitarrista, Marco Corvatta, compartió 10 similitudes del artista argentina con otros grupos musicales. “Lo que Cerati hacía era samplear”, es lo que más se repite entre sus seguidores a través de las redes sociales.
Acusar de copia o plagio es simple si para ello solo se toma en cuenta la similitud melódica existente entre dos canciones. Pero para hacer una afirmación como esa, se debe realizar un análisis que dé cuenta del número de acordes o sucesiones idénticas, y ver si esta alcanza la cantidad mínima para ser considerada legalmente plagio.
Es más cotidiano de lo que uno cree el hecho que los músicos y artistas tengan influencias. La inspiración no surge a partir de nada, y es por esto que se suelen confundir sampleos con copias de otras canciones. 'Samplear' consiste en tomar una porción de una melodía para reciclarla y grabarla con otro instrumento, un sistema distinto, o tomar uno de los factores de esta y agregarle otros efectos.
Canciones como "Persiana americana", "De música ligera", "Cuando pase el temblor" o "En la ciudad de la furia" son consideradas ya clásicos por viejas y nuevas generaciones que siguen al artista que apagó su voz el 4 de septiembre de 2015.
¿Plagio o sampleo?
1) Chrome Waters – Ride (1992) // Un misíl en mi placard – Soda Stereo (1996)
2) New York Groove – Hello (1975) // Zoom – Soda Stereo (1995)
3) Roxanne – The Police (1978) // Un misíl en mi placard – Soda Stereo (1984)
4) Michelle – Clan of Xymox (1986) // De música ligera – Soda Stereo (1990)
5) Tiger Mountain Peasant Song – Fleet Foxes (2008) // Cactus – Gustavo Cerati (2009)
6) La carta – Violeta Parra (1964) // Karaoke – Gustavo Cerati (2002)
7) John Barleycorn – Traffic (1970) // Cactus – Gustavo Cerati (2009)
8) The Bed’s too big without you – The Police (1979) // Cuando pase el temblor – Soda Stereo (1985)
9) Blind Faith – Blind Faith (1969) // Amor sin rodeos – Gustavo Cerati (2009)
10) Mama Tried – Merle Haggard & The Strangers (2007) // Amor sin rodeos – Gustavo Cerati (2009)