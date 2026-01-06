"Me gustaría jugar en River, si me llama Gallardo voy ya": La explosiva confesión de Sebastián Villa

Tras disiparse rápidamente algunas versiones que los vinculaban de manera indirecta con River Plate, Sebastián Villa habló y confesó que su deseo es ponerse la camiseta del Millonario. "Si me llama Gallardo, viajo mañana", apuntó el colombiano.

En este marco, el periodista Juan Patricio Balbi expresó: “Voy a desandar un poco el tema caso Villa. Es una situación particular por la cantidad de personas e instituciones involucradas en esta novela del verano, por así decirlo. El nombre de Sebastián Villa genera mucha controversia”.

Y agregó: “Lo primero que voy a decir es que a mí, desde River, me confirman que hoy Sebastián Villa no es una posibilidad. No está en tratativas para contratarlo por diversas cuestiones. La primera es su repercusión. El nombre estuvo sobre la mesa. Lo acercó la representación. El jugador quiere jugar en River e Independiente Rivadavia lo quiere vender”.

Previamente, Villa reveló: “He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión. Le dije que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo”. Una declaración que llamó la atención no solo por su contundencia, sino también por el contexto: meses atrás había asegurado ser “100% bostero”, justo antes de eliminar al Millonario en la Copa Argentina.

El delantero de 29 años busca un nuevo destino que lo relance futbolísticamente y lo acerque nuevamente a la Selección de Colombia. Y River aparece como ese escenario ideal. Así lo explicó sin rodeos: “Es uno de los objetivos que tengo por cumplir. Ojalá pueda llegar a River y ser citado. ¿Por qué no pelear un puesto para el Mundial?”.

“Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”, ratificó el atacante, sin filtro, en una entrevista con Picado TV.

"Boca es pasado" y apuntó contra Riquelme:

Pese a sus 172 partidos con la camiseta de Boca, siete títulos y casi cinco años en el club, del que todas formas se fue en conflicto judicial con la dirigencia, Villa se plantó en su deseo de jugar en River porque que el Xeneize "ya es pasado".

"Con Riquelme la relación no quedó bien, pero si me toca darle la mano, no tengo problema porque no soy rencoroso. Soy un profesional y mi trabajo es jugar al fútbol", agregó, dando cuenta de las rispideces con el actual presidente del club de la Ribera, quien supo elogiarlo tantas veces.

Cómo va quedando el mercado de pases:

Todas las inscripciones de nuevos jugadores podrán hacerse a partir del miércoles 14 de enero y hasta el sábado 10 de marzo a las 23.59. Si después de la fecha límite, por cada futbolista vendido o cedido al exterior, seguramente el club tendrá un cupo extra hasta el 31 de marzo. Los equipos tendrán la posibilidad de contratar jugadores antes del inicio e inscribirlos formalmente una vez habilitado el libro de pases.

Boca

Altas



• Gonzalo Maroni (vuelve de Newell’s)

• Oscar Salomón (vuelve de Platense)

• Gabriel Aranda (vuelve de Quilmes)

• Nicolás Orsini (vuelve de Platense)

• Agustín Heredia (vuelve de Cobreloa)

• Gonzalo Morales (vuelve de Barracas Central)

• Israel Escalante (vuelve de Boca Unidos)

• Román Rodríguez (vuelve de Estudiantes BA)

• Gabriel Vega (vuelve de Banfield)

• Juan Ramírez (vuelve de Lanús)

• Marcelo Weigandt (vuelve de Inter Miami)

• Renzo Giampaoli (vuelve de Gimnasia LP)

• Agustín Lastra (vuelve de Independiente Rivadavia)

• Gastón Gerzel (vuelve de Los Andes)

• Bruno Valdez (vuelve de Cerro Porteño)

• Brandon Cortes (vuelve de Nueva Chicago)

• Ignacio Rodríguez (vuelve de Nueva Chicago)

• Federico Aguirre (vuelve de S. Italiano)

• Julián Carrasco (vuelve de Temperley)

• Pedro Velurtas (vuelve de D. Madryn)

Bajas



• Valentino Simoni (a préstamo a Gimnasia de Mendoza)

• Ignacio Miramón (vuelve a Lille -FRA-)

• Cristian Lema (libre)

• Frank Fabra (libre)

• Esteban Rolón (libre a Aldosivi)

• Agustín Obando (volvió de Banfield y se fue a préstamo a Atlético de Rafaela)

• Nahuel Genez (volvió de Temperley y se fue a préstamo a Patronato)

• Jabes Saralegui (renueva préstamo con Tigre)

• Lucas Brochero (volvió de Chacarita y se fue a préstamo a San Miguel)

• Julián Ceballos (volvió de All Boys y se fue a préstamo a Gimnasia de Mendoza)

• Norberto Briasco (volvió de Gimnasia LP y se fue a préstamo a Gimnasia de Mendoza)

DT: Claudio Úbeda (sigue)

River

Altas



• Fausto Vera (a préstamo desde Atlético de Mineiro -BRA-)

• Aníbal Moreno (Palmeiras -BRA-)

• Ezequiel Centurión (vuelve de Indep. Rivadavia)

• Tomás Galván (vuelve de Vélez)

• Elián Giménez (vuelve de Sarmiento)

• Tobías Leiva (vuelve de Aldosivi)

• Daniel Zabala (vuelve de Huracán)

• Tomás Nasif (vuelve de Banfield)

• Gonzalo Trindade (vuelve de Central Córdoba)

• Oswaldo Valencia (vuelve de Cúcuta Deportivo -COL-)

• Alexis González (vuelve de Audax Italiano -CHI-)

• Tomás Galván (vuelve de Vélez)

• Matías Viña (préstamo desde Flamengo -BRA-)

Bajas



• Enzo Pérez (libre a Argentinos Juniors)

• Milton Casco (libre a Atlético Nacional -COL-)

• Ignacio Fernández (libre a Gimnasia)

• Gonzalo Martínez (libre)

• Miguel Borja (libre a Cruz Azul -MEX-)

• Federico Gattoni (vuelve a Sevilla -ESP-)

• David Martínez (volvió de Olimpia y se fue a préstamo a Defensa y Justicia)

• Tiago Serrago (volvió de Aldosivi y se fue a préstamo a Tigre)

• Joaquín Flores (préstamo a Central Córdoba)

• Franco Alfonso (volvió de Central Córdoba y se fue libre a Olimpia -PAR-)

• Tomás Castro Ponce (volvió de Almagro y se fue libre a Atlanta)

• Jeremías Ledesma (préstamo a Rosario Central)

DT: Marcelo Gallardo (sigue)



Aldosivi



Altas

• Elías Brítez (vuelve de San Telmo)

• Lucas Rodríguez (libre de Instituto)

• Joaquín Novillo (libre de Paysandú -BRA-)

• Franco Leys (libre)

• Esteban Rolón (libre de Boca)

• Emanuel Iñíguez (vuelve de Monagas -VEN-)

• Matías Morello (vuelve de Gimnasia y Tiro)

• Natanael Guzmán (libre de Plaza Colonia -URU-)

• Alan Sosa (préstamo de Gimnasia)

Bajas



• Jorge Carranza (retiro)

• Giuliano Cerato (vuelve a Instituto)

• Justo Giani (libre a Universidad Católica -CHI-)

• Tomás Kummer (vuelve a Talleres C)

• Yonathan Cabral (vuelve a Atlético Tucumán)

• Tiago Serrago (vuelve a River)

• Tobías Leiva (vuelve a River)

• Ayrton Preciado (libre)

• Ignacio Guerrico (libre)

• Gonzalo Mottes (libre a Chacarita)

• Marcelo Sponda (vuelve a Newell's)

• Franco Rami (vuelve a Belgrano)

• Santiago Laquidain (libre)

DT: Guillermo Farré (sigue)

Argentinos Juniors

Altas



• Francis Mac Allister (vuelve de Instituto)

• Leonel Mosevich (vuelve de Instituto)

• Maxi Romero (vuelve de O’Higgins -CHI-)

• Matías Lugo (vuelve de O’Higgins -CHI-)

• Matías Perelló (vuelve de Central Córdoba)

• Gastón Verón (vuelve de Central Córdoba)

• Manuel Guillén (vuelve de Tristán Suárez)

• Yair González (vuelve de D. Morón)

• Facundo Báez (vuelve de D. Morón)

• Daniel Meza (vuelve de Dock Sud)

• Bruno Villalba (vuelve de Dock Sud)

• Gabriel Rocha (vuelve de Talleres RdE)

• Joaquín Ardaiz (vuelve de Sarmiento)

• Gino Infantino (préstamo de Fiorentina -ITA-)

• Enzo Pérez (libre de River)

• Brayan Cortés (préstamo de Colo - Colo)

• Agustín Ávalos Molina (préstamo de Sarmiento)

Bajas



• Jonathan Galvan (volvió de Central Córdoba y se fue a préstamo a Instituto)

• Leandro Finochietto (volvió de Morón y se fue a préstamo a Güemes)

• Sergio Romero (libre)

• Mateo Antoni (préstamo a Alianza Lima)

• Lucas Chaves (préstamo a Panathinaikos, de Grecia)

• Leonardo Heredia (préstamo a Platense)

• Santiago Rodríguez (volvió de Sarmiento y se fue a préstamo a Gimnasia de Mendoza)

• Juan Manuel Cabrera (préstamo a Sarmiento)

• Manuel Brondo (préstamo a Atlético Tucumán)

• Lucas Ambrogio (volvió de Atlanta y se fue a préstamo a Chicago)

• Nicolás Tolosa (volvió de Atlanta y se fue a préstamo a Almagro)

• Pablo Minissale (volvió de Deportivo Madryn y se fue a préstamo a Mitre)

DT: Nicolás Diez (sigue)

Atlético Tucumán

Altas



• Leonel Di Plácido (libre)

• Rodrigo Morales (vuelve de Flandria)

• Yonathan Cabral (vuelve de Aldosivi)

• Martín Benitez (libre de Goiás -BRA-)

• Luis Ingolotti (libre de Gimnasia)

• Gabriel Compagnucci (libre de Belgrano)

• Ezequiel Ham (libre de Atlético Goianiense -BRA-)

• Tomás Durso (vuelve de Unión)

• Manuel Brondo (préstamo de Argentinos)

Bajas



• Leandro Díaz (libre)

• Damián Martínez (libre)

• Guillermo Acosta (libre)

• Carlos Auzqui (libre)

• Kevin López (vuelve a Independiente)

• Mateo Bajamich (préstamo a Gimnasia de Mendoza)

• Fausto Grillo (libre a Deportes Concepción -CHI-)

• Lisandro Cabrera (libre)

• Juan Ignacio González (libre)

• Marcelo Ortiz (libre a Audax Italiano -CHI-)

DT: Hugo Colace (sigue)

Banfield

Altas



• Mauricio Roldán (vuelve de Miramar -URU-)

• Gino Santilli (vuelve de Cerro Largo -URU-)

• Lautaro Villegas (vuelve de Tristán Suárez)

• Federico Medina (vuelve de Cerro Largo -URU-)

• Marcos Echeverría (vuelve de Atlanta)

• Martín Río (Querétaro -MEX-)

• Ignacio Abraham (Estudiantes RC)

Bajas



• Damián Díaz (libre)

• Frank Castañeda (libre)

• Tomás Nasif (vuelve a River)

• Diego Romero (vuelve a Universitario -PER-)

• Julio Furch (libre a Deportivo Winifreda)

• Gabriel Vega (vuelve a Boca)

• Matías González (libre a Volos -GRE-)

• Gonzalo Rios (vuelve a Independiente Rivadavia)

DT: Pedro Troglio (sigue)

Barracas Central

Altas



• Carlos Arce (vuelve de Los Andes)

• Wilfredo Rivera (libre de Academia Quintana, de Puerto Rico)

• Brian Calderara (libre de Newell's)

Bajas



• Javier Ruiz (vuelve a Independiente)

• Marcos Ledesma (vuelve a Defensa y Justicia)

• Manuel Duarte (vuelve a Defensa y Justicia)

• Bahiano García (volvió de Colegiales y se fue a préstamo a Chaco For Ever)

DT: Rubén Darío Insúa (sigue)

Belgrano

Altas



• Lucas Bustos (vuelve de Gimnasia Mendoza)

• Tomás Castro (vuelve de Racing de Córdoba)

• Tiago Cravero (vuelve de San Miguel)

• Juan Strumia (vuelve de Chacarita)

• Máximo Oses (vuelve de Mitre)

• Gerónimo Tomasetti (vuelve de Ferro)

Bajas



• Franco Jara (libre a Instituto)

• Facundo Lencioni (Gimnasia Mza)

• Franco Rami (volvió de Aldosivi y se fue a préstamo a Ñublense -CHI-)

• Gabriel Compagnucci (libre a Atlético Tucumán)

• Lucas Menossi (libre)

• Elías López (libre)

• Lucas Bernabeu (libre a Central Córdoba)

• Tobías Ostchega (libre a Estudiantes RC)

• Jeremías Lucco (préstamo a Universidad de Concepción -CHI-)

• Lucas Diarte (volvió de San Martín de San Juan y se fue libre a San Martín de Tucumán)

• Francisco Facello (volvió de Godoy Cruz y se va a préstamo a Chacarita)

DT: Ricardo Zielinski (sigue)

Central Córdoba



Altas



• Santiago Moyano (Deportivo Maipú)

• Elián Robles (vuelve de Acassuso)

• Joaquín Flores (préstamo de River)

• Lucas Bernabeu (libre de Belgrano)

• Horacio Tijanovich (libre de San Martín de San Juan)

• Marcos Iacobellis (préstamo de All Boys)

• Facundo Mansilla (libre de Newell's)

• Agustín Quiroga (préstamo de Independiente)

Bajas



• Lucas Abascia (libre)

• José Florentin (libre a Independiente Rivadavia)

• Matías Godoy (vuelve a Estudiantes)

• Lucas Besozzi (vuelve a Lanús)

• Matías Perelló (vuelve a Argentinos Juniors)

• Leonardo Heredia (vuelve a Argentinos Juniors)

• Jonathan Galván (vuelve a Argentinos Juniors)

DT: Lucas Pusineri (nuevo)

Defensa y Justicia

Altas



• Rubén Botta (libre de Talleres)

• Marcos Ledesma (vuelve de Barracas Central)

• Cristopher Fiermarín (vuelve de Tolima)

• Lautaro Amadé (vuelve de Wanderers)

• Rodrigo Bogarín (vuelve de Querétaro)

• Darío Cáceres (vuelve de Nacional PY)

• Ayrton Portillo (vuelve de San Martín SJ)

• Leandro Espejo (vuelve de Olimpo)

• Lautaro Fedele (vuelve de Atlanta)

• Luciano Herrera (vuelve de Newell’s)

• Federico Versaci (vuelve de Tristán Suárez)

• Manuel Duarte (vuelve de Barracas Central)

• Tomás Escalante (vuelve de San Martín SJ)

• Pedro Ramírez (vuelve de Riestra)

• Rodrigo Herrera (vuelve de Platense)

• Julián López (vuelve de Tigre)

• Aldo Maíz (vuelve de Guaraní)

• Tomás Ortiz (vuelve de Chacarita)

• Tomás Sives (vuelve de Los Andes)

• Andrés Berizovsky (vuelve de Juventus Antoniana)

• Thiago Schiavulli (vuelve de Excursionistas)

• David Martínez (préstamo de River)

Bajas



• Tobías Rubio (vuelve a Racing)

• Roberto León (vuelve a Racing)

• Enrique Bologna (libre a Chacarita)

• Rafael Delgado (libre)

• José Reinatti (vuelve a Newell's)

• Francisco Marco (volvió de Los Andes y se fue a préstamo a Almagro)

• Emanuel Aguilera (libre)

• Damián Pérez (libre)

• Luciano Herrera (Newell's)

• Facundo Masuero (préstamo a Chicago)

• Kevin Gutiérrez (Necaxa -MEX-)

• Hernán Zulliani (volvió de San Martín de Tucumán y se fue a préstamo a San Martín de San Juan)

DT: Mariano Soso (sigue)

Deportivo Riestra

Altas



• José Ingratti (préstamo de Mitre)

• Maximiliano Benítez (vuelve de UAI Urquiza)

• Samuel Portillo (vuelve de Almirante Brown)

• Gonzalo Bravo (vuelve de Gimnasia y Tiro)

• Nicolás Watson (préstamo de Instituto)

• Mariano Bracamonte (Deportivo Morón)

• Gastón Gómez (préstamo de Racing)

• Alejandro Dramisino (préstamo de Altanta)

Bajas



• Pedro Ramírez (vuelve a Defensa y Justicia)

• Jaime Barceló (libre)

• Nahuén Montoya (vuelve a JJ Urquiza)

• Santiago Vera (vuelve a A. Brown)

• Franco Fagúndez (vuelve a Estudiantes BA)

• Braian Guille (vuelve a Olimpo)

• Gustavo Fernández (libre a Mitre)

• Nahuel Manganelli (libre)

DT: Gustavo Benítez (sigue)

Estudiantes LP

Altas



• Ezequiel Naya (vuelve de Deportivo Garcilaso)

• Agustín Palavecino (vuelve de Aldosivi)

• Gonzalo Piñeiro (vuelve de Tigre)

• Axel Atum (vuelve de Racing Mdeo)

• Nicolás Fernández (vuelve de Colón)

• Mateo Schwartz (vuelve de Indep. Rivadavia)

• Emanuel Dall’Aglio (vuelve de Cerrito)

• Juan Pablo Zozaya (vuelve de Central Córdoba)

• Brian Orosco (vuelve de Estudiantes RC)

Bajas



• Leonardo Suárez (libre)

• Matías Godoy (volvió de Central Córdoba y se fue a préstamo a Colón)

• Román Goméz (Bahía -BRA-)

• Santiago Flores (volvió de Independiente Rivadavia y se fue a préstamo a Temperley)

DT: Eduardo Domínguez (sigue)

Estudiantes RC

Altas



• Renzo Reynaga (vuelve de Gimnasia y Tiro)

• Tobías Ostchega (libre desde Belgrano)

• Tomás Olmos (préstamo desde Talleres)

• Fernando Bersano (libre de Tarma)

• Ezequiel Forclaz (préstamo de Tigre)

Bajas



• Fabio Vázquez (libre)

• Brian Olivera (libre a Racing de Córdoba)

• Agustín Fontana (libre)

• Lucas Angelini (vuelve a Temperley)

• Brian Orosco (vuelve a Estudiantes LP)

• Ignacio Abraham (Banfield)

DT: Iván Delfino (sigue)

Gimnasia LP

Altas



• Bautista Barros Schelotto (vuelve de Platense)

• Guillermo Enrique (vuelve de Alianza Lima -PER-)

• Alexis Steimbach (vuelve de Tristán Suárez)

• Francisco Vergara (vuelve de Excursionistas)

• Ignacio Fernández (libre de River)

• Ignacio Miramón (a préstamo del Lille -FRA-)

Bajas



• Nicolás Garayalde (vuelve a Vélez)

• Alejandro Piedrahita (libre a CSKA Sofía -BUL-)

• Santino Primante (libre a Midland)

• Bautista Merlini (libre)

• Luis Ingolotti (libre a Atlético Tucumán)

• Norberto Briasco (vuelve a Boca)

• Alan Sosa (préstamo a Aldosivi)

• Jan Hurtado (libre)

DT: Fernando Zaniratto (sigue)

Gimnasia de Mendoza

Altas



• Valentino Simoni (préstamo de Boca)

• Luciano Paredes (préstamo de D. Maipú)

• Franco Saavedra (Talleres)

• Juan Franco (libre de Instituto)

• Facundo Lencioni (Belgrano)

• Esteban Fernández (préstamo de Arsenal)

• Ezequiel Muñoz (libre de Lanús)

• Brian Ferreyra (Colegiales)

• Alejo Tello (vuelve de Argentino de Quilmes)

• Santiago Rodríguez (préstamo de Argentinos)

• Mateo Bajamich (préstamo de Atlético Tucumán)

• Julián Ceballos (préstamo de Boca)

• Norberto Briasco (préstamo de Boca)

Bajas



• César Rigamonti

• Facundo Nadalin (libre a San Martín SJ)

• Ignacio Antonio (libre a Colón)

• Ismael Cortez

• Jeremías Rodríguez Puch (libre a Atlanta)

• Nicolás Servetto

• Lucas Bustos (vuelve a Belgrano)

• Leandro Ciccolini (préstamo a Defensores de Belgrano)

• Gastón Espósito (libre a Güemes)

• Axel Poza (vuelve a Independiente)

• Mario Galeano (vuelve a Godoy Cruz)

DT: Ariel Broggi (sigue)

Huracán

Altas



• Matías Polvera (vuelve de Rampla Juniors)

• Mauro Villar (vuelve de Cerro)

• Emmanuel Ojeda (Universida de Chile -CHI-)

Bajas



• Ramón Ábila (libre)

• Agustín Urzi (vuelve a Juárez)

• Matías Tissera (vuelve a Ludogorets)

• Tomás Guidara (libre a Lanús)

• Nicolás Goitea (vuelve a Mitre)

• Sebastián Ramírez (volvió de Estudiantes BA y se fue a préstamo a Chacarita)

• Pablo Oro (libre a Villa Dálmine)

DT: Diego Martínez (nuevo)

Independiente

Altas



• Juan Manuel Fedorco (vuelve de Puebla -MEX-)

• Jhonny Quiñónez (vuelve de Barcelona SC -ECU-)

• Joel González (vuelve de Dock Sud)

• Kevin López (vuelve de Atlético Tucumán)

• Rodrigo Márquez (vuelve de Platense)

• Javier Ruiz (vuelve de Barracas Central)

• Braian Martínez (vuelve de Tigre)

• Ignacio Malcorra (libre de Rosario Central)

Bajas



• Axel Poza (volvió de Gimnasia Mza y se fue libre a Argentino de Quilmes)

• Nicolás Vallejo (volvió de Liverpool -UY- y fue vendido a León -MEX-)

• Ignacio Maestro Puch (volvió de San Martín SJ y se fue a préstamo a Puebla -MEX-)

• Santiago Salle (volvió de San Martín de San Juan y se va a préstamo a Sarmiento)

• David Sayago (libre a Real España -HON-)

• Patricio Ostachuk (volvió de Tristán Suárez y se fue a préstamo a Atlanta)

• Baltasar Barcia (volvió de Boston River -URU- y fue vendido a Nacional -URU-)

• Agustín Quiroga (préstamo a Central Córdoba)

• Santiago López (volvió de Rosario Central y se fue a préstamo a Tigre)

DT: Gustavo Quinteros (sigue)



Independiente Rivadavia



Altas



• Gonzalo Ríos (vuelve de Banfield)

• Iván Valdez (vuelve de Nacional PY)

• José Florentín (libre desde Central Córdoba)

• Juan Manuel Elordi (préstamo de Racing)

• Emanuel López Riga (préstamo de Alvarado)

• Ramiro Macagno (libre de Levadiakos)

Bajas



• Luciano Abecasis (retiro)

• Diego Tonetto (retiro)

• Gonzalo Marinelli (libre a Quilmes)

• Agustín Lastra (vuelve a Boca)

• Santiago Flores (vuelve a Estudiantes LP)

• Pedro Souto (vuelve a Temperley)

• Thomas Ortega (libre)

• Tomás Muro (vuelve a Orenburg)

• Ezequiel Centurión (vuelve a River)

• Maximiliano Amarfil (vuelve a Cipolletti)

• Laureano Rodríguez (libre)

• Juan Ignacio Barbieri (vuelve a Dep. Armenio)

• Matías Bergara (vuelve a Racing)

• Kevin Retamar (vuelve a Ferro)

• Santiago Muñoz (libre)

• Sebastián Villa (libre)

DT: Alfredo Berti (sigue)

Instituto

Altas



• Giuliano Cerato (vuelve de Aldosivi)

• Jonathan Dellarossa (vuelve de Atlanta)

• Emanuel Bilbao (vuelve de A. Rafaela)

• Agustín Massaccesi (vuelve de Def. de Belgrano)

• Leonardo Monje (vuelve de San Martín T)

• Franco Jara (libre de Belgrano)

• Ignacio Rossi (vuelve de Defensores de Belgrano)

• Lautaro Maldonado (libre de Midland)

• Jonathan Galvan (a préstamo de Argentinos Juniors)

• Franco Moyano (préstamo de Talleres)

• Diego Sosa (libre de Tigre)

• Iván Erquiaga (Riga FC -LET-)

• Gustavo Abregú (libre de San Martín de Tucumán)

Bajas



• Franco Díaz (vuelve a Vélez)

• Emanuel Beltrán (vuelve a Boston River)

• Nicolás Zalazar (libre)

• Lucas Rodríguez (libre a Aldosivi)

• Joaquín Papaleo (libre a Gimnasia y Tiro)

• Juan Franco (libre a Gimnasia de Mendoza)

• Jonathan Dellarossa (volvió de Atlante y se fue a préstamo a Defensores de Belgrano)

• Nicolás Watson (préstamo a Deportivo Riestra)

• Stefano Moreyra (libre)

DT: Daniel Oldrá (sigue)

Lanús

Altas



• Rocco Ríos Novo (vuelve de Inter Miami)

• Jeremías Chavero (vuelve de River UY)

• Samuel Carega (vuelve de Hartford)

• Maximiliano González (vuelve de Godoy Cruz)

• Tomás Guidara (libre de Huracán)

• Lucas Acosta (vuelve de Sarmiento)

• Franco Orozco (vuelve de Newell's)

• Lucas Besozzi (vuelve de Central Córdoba)

Bajas



• Armando Méndez (vuelve a Newell's)

• Lautaro Acosta (retiro)

• Juan Ramírez (vuelve a Boca)

• Alexis Canelo (libre)

• Gustavo Calderari (libre)

• Ezequiel Muñoz (libre a Gimnasia -M-)

• Luciano Peraggini (libre a Deportivo Maipú)

• Franco Ortellado (libre)

• Brian Aguilar (libre)

DT: Mauricio Pellegrino (sigue)

Newell's

Altas



• Juan Ignacio Ramírez (vuelve de Sport Recife)

• Armando Méndez (vuelve de Lanús)

• Josué Reinatti (vuelve de Defensa y Justicia)

• Marcelo Sponda (vuelve de Aldosivi)

• Gabriel Arias (libre de Racing)

• Franco García (libre)

• Nicolás Goitea (préstamo de Mitre)

• Luciano Herrera (Defensa y Justicia)

Bajas



• Darío Benedetto (libre)

• Gaspar Iñíguez (libre)

• Gonzalo Maroni (vuelve a Boca)

• Lucas Hoyos (libre a Atlanta United)

• Carlos Ordoñez (libre)

• Franco Orozco (vuelve a Lanús)

• Josué Colmán (libre)

• Brian Calderara (libre a Barracas Central)

• Facundo Mansilla (libre a Central Córdoba)

• Lisandro Montenegro (libre a Chacarita)

DT: Favio Orsi y Sergio Gómez (nuevos)

Platense

Altas



• Tomás Silva (San Lorenzo)

• Agustín Alonso (vuelve de Ferro)

• Tomás Nasif (préstamo de River)

• Juan Gauto (préstamo de Basel, Suiza)

• Eugenio Raggio (libre de Deportivo Cuenca)

• Héctor Bobadilla (préstamo de Cerro Porteño)

• Leonardo Heredia (préstamo de Argentinos Juniors)

Bajas



• Bautista Barros Schelotto (vuelve a gimnasia )

• Rodrigo Herrera (vuelve a Defensa y Justicia)

• Nicolás Orsini (vuelve a Boca)

• Oscar Salomón (vuelve a Boca)

• Rodrigo Márquez (vuelve a Independiente)

• Federico Losas (vuelve a Chacarita)

• Santiago Postel (volvió de Deportivo Madryn y se fue a préstamo a Deportivo Cuenta -ECU-)

• Maximiliano Rodríguez Vejar (vuelve a Huachipato -CHI-)

• Franco Baldassarra (libre)

• Edgar Elizalde (libre)

• Raúl Lozano (vuelve a Quilmes)

• Andrés Desábato (libre)

• Enzo Roldán (vuelve a Unión)

DT: Walter Zunino (nuevo)

Racing

Altas



• Baltasar Rodríguez (vuelve de Inter Miami)

• Matías Tagliamonte (vuelve de Unión)

• Tobías Rubio (vuelve de Defensa y Justicia)

• Roberto León (vuelve de Defensa y Justicia)

• Patricio Tanda (vuelve de Karpaty Lviv)

• Valentín Carboni (préstamo de Inter -ITA-)

Bajas



• Gabriel Arias (libre a Newell's)

• Facundo Mura (libre a Inter Miami -USA-)

• Johan Carbonero (Inter de Porto Alegre -BRA-)

• Santino Vera (libre a Unión)

• Luciano Vietto (libre)

• Agustín Almendra (Necaxa -MEX-)

• Ramiro De Gregorio (préstamo a Liverpool -URU-)

• Gastón Gómez (volvió de Deportes Concepción -CHI- y se fue a préstamo a Riestra)

• Hector Fertoli (volvió de Tigre y se fue préstamo a Universitario -PER-)

• Juan Manuel Elordi (volvió de Rosario Central y se fue a préstamo a Independiente Rivadavia)

• Iván Maggi (volvió de Chicago y se fue libre a Sportivo Luqueño -PAR-)

• Maico Quiroz (volvió de Chacarita y se fue a préstamo a Güemes)

DT: Gustavo Costas (renovó por tres años)

Rosario Central

Altas



• Franco Frías (vuelve de Sarmiento)

• Mauricio Martínez (vuelve de Unión)

• Jeremías Ledesma (préstamo de River)

Bajas



• Ignacio Russo (Tigre)

• Santiago López (vuelve a Independiente)

• Juan Manuel Elordi (vuelve a Racing)

• Luciano Ferreyra (volvió de Central Norte y se fue a préstamo a San Martín de Tucumán)

• Ignacio Malcorra (libre a Independiente)

• Alan Rodríguez (préstamo a Olimpia -PAR-)

DT: Jorge Almirón (nuevo)

San Lorenzo

Altas



• Nahuel Barrios (vuelve de Barracas Central)

• Jeremías James (vuelve de Magallanes)

• José Devecchi (vuelve de Sarmiento)

• Thiago Perugini (vuelve de Barracas Central)

• Franco Lorenzón (vuelve de D. Morón)

• Agustín Lamosa (vuelve de Temperley)

• Francisco Flores (vuelve de Quilmes)

• Lautaro López Kaleniuk (vuelve de Atlanta)

• Juan Goyeneche (vuelve de Midland)

• Simón Pérez (vuelve de Alianza Atlético)

Bajas



• Tomás Silva (Platense)

• Emanuel Cecchini (libre)

• Andrés Vombergar (libre)

DT: Damián Ayude (sigue)

Sarmiento

Altas



• Benjamín Borasi (vuelve de Criciúma -BRA-)

• Andrés Marsengo (vuelve de Tacuarembó -URU-)

• Federico Andueza (vuelve de Chacarita)

• Sergio Quiroga (vuelve de Ferro)

• Javier Burrai (libre de Talleres)

• Santiago Salle (prestamo de Independiente)

• Lucas Suárez (préstamo desde Talleres)

• Juan Manuel Cabrera (préstamo de Argentinos Juniors)

• Diego Churín (libre de Universitario -PER-)

Bajas



• Lucas Pratto (libre)

• Facundo Roncaglia (libre)

• Iván Morales Bravo (libre)

• Lucas Acosta (vuelve a Lanús)

• José Devecchi (vuelve a San Lorenzo)

• Santiago Rodríguez (vuelve a Argentinos)

• Franco Frías (vuelve a Rosario Central)

• Joaquín Ardaiz (vuelve a Argentinos Jrs)

• Elián Giménez (vuelve a River)

• Agustín Ávalos Molina (préstamo a Argentinos Juniors)

• David Gallardo (volvió de Almirante Brown y se fue a préstamo a Gimnasia de Jujuy)

DT: Facundo Sava (sigue)

Talleres

Altas



• Bruno Barticciotto (vuelve de Santos Laguna)

• Tomás Kummer (vuelve de Aldosivi)

• Pablo Ferreira (Morón)

Bajas



• Javier Burrai (libre a Sarmiento)

• Rubén Botta (libre a Defensa y Justicia)

• Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense -BRA-)

• Franco Saavedra (Gimnasia de Mendoza)

• Federico Girotti (Alianza Lima -PER-)

• Franco Moyano (préstamo a Instituto)

• Nahuel Bustos (Independiente Santa Fe)

• David Romero (vendido a Tigre)

• Joaquín Mosqueira (préstamo a Tigre)

• Tomás Olmos (volvió de River Plate -URU- y se fue a préstamo a Estudiantes RC)

• Lucas Suárez (volvió de Liverpool -URU- y se fue a préstamo a Sarmiento)

DT: Carlos Tevez (sigue)

Tigre

Altas



• Tiago Serrago (préstamo de River)

• Brian Leizza (vuelve de Los Andes)

• Sebastián Sánchez (vuelve de Def. Unidos)

• Matías Espíndola (vuelve de Dep. Maldonado)

• Tomás Lecanda (vuelve de San Martín SJ)

• Ignacio Russo (Rosario Central)

• Nahuel Benegas (San Martín de Tucumán)

• David Romero (fichado a Talleres)

• Joaquín Mosqueira (préstamo de Talleres)

• Juan Manuel Villalba (préstamo de Vélez)

• Jabes Saralegui (renueva préstamo con Boca)

• Santiago López (préstamo de Independiente)

Bajas



• Elías Cabrera (vuelve a Vélez)

• Diego Sosa (libre a Instituto)

• Braian Martínez (vuelve a Independiente)

• Julián López (vuelve a Defensa y Justicia)

• Héctor Fértoli (vuelve a Racing)

• Martín Ortega (libre)

• Tomás Cardona (vuelve a Fortaleza -BRA-)

• Juan Cruz Esquivel (volvió de San Martín de Tucumán y se fue a préstamo a Deportivo Morón)

• Camilo Viganoni (volvió de Talleres RE y se fue a préstamo a Los Andes)

• Ezequiel Forclaz (volvió de Liverpool -URU- y se fue a préstamo a Estudiantes RC)

• Federico Tévez (volvió de Quilmes y se fue a préstamo a Ferro)

DT: Diego Dabove (sigue)

Unión

Altas



• Junior Marabel (vuelve de CSKA Moscú -RUS-)

• Enzo Roldán (vuelve de Platense)

• Gastón Arturia (vuelve de Orense -ECU-)

• Juan Ignacio Bircher (vuelve de Ben Hur)

• Lisandro Morales (vuelve de Atlético de Rafaela)

• Tomás González (vuelve de Arsenal)

• Pablo Palacio (vuelve de Ferro)

• Jeremías Bustos (vuelve de 9 de Julio)

• Daniel Juárez (vuelve de Gimnasia Jujuy)

• Santino Vera (libre de Racing)

• Diego Armando Díaz (Sportivo Las Parejas)

Bajas



• Jerónimo Dómina (libre)

• Lucas Gamba (libre)

• Tomás Durso (vuelve a Atlético Tucumán)

• Franco Godoy (préstamo a Deportivo Madryn)

• Mauricio Martínez (vuelve a Rosario Central)

• Francisco Gerometta (libre a Godoy Cruz)

DT: Leonardo Madelón (sigue)

Vélez

Altas



• Thiago Vecino (vuelve de Pari NN)

• Miguel Brizuela (vuelve de Atlético Tucumán)

• Franco Díaz (vuelve de Instituto)

• Nicolás Garayalde (vuelve de Gimnasia LP)

• Randall Rodríguez (vuelve de Boston River -URU-)

• Santiago Coronel (vuelve de Atlanta)

• Elías Cabrera (vuelve de Tigre)

• Rodrigo Piñeiro (vuelve de Everton CHI)

• Jonathan Berón (vuelve de D. Morón)

Bajas



• Thiago Fernández (libre al Villarreal)

• Agustín Bouzat (Houston Dynamo)

• Raúl Cabral (préstamo a Sportivo Ameliano -PAR-)

• Luis Ayala (préstamo a Sportivo Ameliano -PAR-)

• Tomás Galván (vuelve a River)

• Juan Manuel Villalba (préstamo a Tigre)

DT: Guillermo Barros Schelotto (sigue)