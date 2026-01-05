¿Se suspende el Mundial 2026? La intervención de Estados Unidos en Venezuela pone en duda la organización del evento futbolístico

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) podría tomar la decisión de suspender el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 por la intervención armada y bombardeos que el Gobierno de Donald Trump efectuó sobre Venezuela el pasado sábado.

Caracas vive una crisis sin precedentes que afecta a Latinoamérica. Ante este contexto, Washington avanzó con una intervención armada para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, con el objetivo de trasladarlos a Nueva York y juzgarlos por “narcoterrorismo”.

En el ámbito futbolístico, esta intromisión generó preocupación ya que, teniendo en cuenta los antecedentes de la FIFA en la historia ante hechos similares, el Mundial podría verse afectado por el conflicto geopolítico.

Según el reglamento del ente madre del fútbol mundial, un país y/o federación debe ser vetada de todas las competiciones internacionales por este tipo de conflictos, como lo fue Yugoslavia por su guerra civil en 1992 y Alemania en 1950, con la desaparición de su federación tras la Segunda Guerra Mundial.

El hecho del bombardeo unilateral y captura del presidente agravaría el panorama de Estados Unidos, tanto para la realización como participación de la Copa del Mundo.

Por si fuera poco, en la conferencia de prensa en la que anunció la detención de Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que “los cárteles gobiernan México, ella (la presidenta Claudia Sheinbaum) no gobierna ese país. Algo habrá que hacer con México”.

Este mensaje claro hacía otro de los organizadores de la Copa del Mundo hace que aumente la tensión entre Estados Unidos y México, a tan solo seis meses del inicio de la competición intercontinental.

El antecedente que marca a FIFA en conflictos bélicos:

La FIFA ya enfrentó situaciones similares en los últimos años. El caso más contundente fue el de Rusia, sancionada tras la invasión a Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, la federación rusa quedó excluida de todas las competencias internacionales: Mundial de Qatar 2022, Eurocopa 2024, Eliminatorias al Mundial 2026 y torneos continentales de clubes.