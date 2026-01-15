La maestra chaqueña que quedó en el top 10 mundial y compite por un millón de dólares

La educación pública nacional se ubicó en el centro de la escena internacional. Una docente rural del Chaco está entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, el premio educativo más importante del planeta, que otorga un millón de dólares "al mejor maestro del mundo".

Gloria Cisneros tiene 39 años y da clases en la Escuela de Educación Primaria Nº 793 Don Carlos Arnaldo Jaime, en un paraje cercano a Taco Pozo, en el norte chaqueño. Allí, en pleno Impenetrable chaqueño, es directora, docente, cuidadora y líder comunitaria de una escuela con 15 alumnos de primero a séptimo grado y ha logrado incorporar tecnología en el aula. Solo la acompaña en la labor una cocinera.

Viaja dos horas en moto, "o más, según el estado de la ruta”, para ver a los estudiantes en un contexto marcado por el aislamiento, la falta de agua potable y las condiciones climáticas extremas.

Lleva nueve años en ese rol. "No lo puedo creer", le manifestó Gloria sobre haber llegado a esta etapa de la competencia, y seguir siendo candidata.

El reconocimiento llega a esta docente desde GEMS Education Global Teacher Prize, una iniciativa de la Fundación Varkey organizada en colaboración con la UNESCO. En esta edición, la décima desde su creación, fueron evaluados más de 5.000 maestros de 139 países, de los cuales solo diez llegaron a la instancia final. Entregarán 1 millón de dólares al ganador.

Ahí no existen los servicios básicos, y no hay atención médica cercana. Pero ella logró transformar ese espacio en un centro educativo innovador.

"Pedí paneles solares al Ministerio de Educación de la Nación, que nos permiten tener luz e internet para poder acceder a la plataforma virtual educativa, y usar recursos tecnológicos que nos facilitaron donantes", detalló.

Entre las iniciativas que impulsó se destaca el uso de herramientas de inteligencia artificial: "Pudimos incorporar la IA a través de la plataforma Ticmas, que es internacional y proyecta los saberes de una manera muy dinámica, a través de juegos, de preguntas, para que vayan construyendo su aprendizaje. También nos capacita a los docentes en ChatGPT, Gemini, Copilot, para transmitir cómo usarlos en el aula".

A la par, creó un “zoológico de aula” y un “libro viajero” que permite ampliar el horizonte cultural de los chicos más allá de su entorno inmediato.

Uno de los proyectos más reconocidos fue “La biblioteca en mi casa”. Instó a construir, junto a las familias, una en cada hogar de sus alumnos. De ese modo, garantizó que tuvieran libros disponibles fuera de la escuela, una acción que fue tomada como ejemplo de buenas prácticas docentes a nivel nacional.

Su trabajo se refleja también en los resultados educativos: la escuela mantiene niveles de aprendizaje sostenidos y participa activamente en ferias de ciencias. Algunos de sus egresados continuaron estudios superiores.

¿Cuál es el mayor desafío de dar clases a chicos de diferentes edades, al mismo tiempo, en un mismo espacio? "Despertar su interés --respondió la maestra--. Hay que adecuar el lenguaje a cada uno de ellos, de acuerdo a su nivel de cognición y a su grado de escolarización". Y eso se logra, dice, a través de la "motivación".

Gloria recorrió uno por uno los parajes de su área de influencia para escolarizar a todos los niños. Además, gestionó becas para sus 15 alumnos actuales y para otros 35 jóvenes de Taco Pozo, a través de acuerdos con organizaciones no gubernamentales y donantes privados.

Su tarea excede el horario escolar. Creó un contraturno diario para reforzar aprendizajes, recibe a niños de entre 3 y 5 años como oyentes para que lleguen alfabetizados a primer grado y realiza visitas domiciliarias para acompañar a las familias.

En marzo de 2025 fue reconocida como mujer destacada del año en la provincia del Chaco. También forma parte de la selección de la Ruta para la Paz 2025 de la Universal Peace Federation.

Gloria competirá por el galardón junto a colegas de Colombia, India, Italia, España, Polonia, Estados Unidos, Nigeria y Australia. El ganador será elegido por la Global Teacher Prize Academy y se anunciará durante el World Governments Summit, que se realizará en Dubái entre el 3 y el 5 de febrero de 2026.

Su sueño, si gana el premio, es construir una residencia estudiantil que permita a los jóvenes rurales completar sus estudios sin tener que abandonar sus comunidades.

Mientras tanto, desde una escuela rural del Impenetrable chaqueño, una maestra argentina sigue mostrando que la educación puede cambiar destinos.