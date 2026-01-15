“Hay que prohibir los todoterreno”: El pedido del campeón del Dakar Marcos Patronelli

El caso del nene que fue gravemente herido en un accidente de un UTV en Pinamar conmocionó al país. El niño de ocho años tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de la zona, donde fue intubado y operado de urgencia por la complejidad de las lesiones.

El tres veces campeón del Rally Dakar, Marcos Patronelli conversó con distintos medios de comunicación y fue directo a la hora de pedir medidas preventivas para evitar este tipo de accidentes. “Está muy peligroso. La gente que no tiene experiencia, sale a los médanos y le agarra un ataque de locura. Si no tomas conciencia de lo que hay del otro lado del médano, podés matar a alguien”.

“El problema está en la cantidad de vehículos que circulan en los médanos”, agregó. “Si estás solo en esa zona, no hay problema, pero el tema es que hay muchos. Cuando se descontrola, pasan los accidentes”, dijo.

El reconocido piloto argentino no solo relata experiencias sobre ruedas. En este verano, fue testigo del peligro que puede generar este tipo de competiciones. “Me pasó de estar con mi hijo en la playa y pasar cerca de ese tipo de carreras. Te agarra uno de estos y desapareces. Te mata, te pasa por arriba. No es un cuatriciclo ni una moto, es un auto de carreras", explicó.

También le tocó ver de cerca a la muerte: “En Cariló, hace unos años murió un pibe de 20 años que era amigo de la familia. Se lo llevó puesto un UTV cuando fue a dar una vuelta a los médanos”.

“El UTV es un vehículo grande para el desierto, puede llegar a 130 kilómetros por hora sobre la arena. Es un aparato totalmente deportivo y tenes que tener un poco de conciencia para manejarlo. Si volcás, hasta te puede cortar el brazo. Es complicado, hay que andar con mucha precaución”.

“Algo hay que hacer con los UTV. Van a tener que poner un freno, porque no puede ser que muera gente en un lugar al que vas de vacaciones a disfrutar de la playa”, pidió el profesional.

Y desarrolló: “Me parece una locura total que la gente se accidente todos los veranos. Si hay algo lindo de Argentina, son los médanos. Es como estar en Disney. No lo encontrás en ninguna parte del mundo, eso que recorrí varios lados. Hace 20 años, íbamos y no había nadie, era imposible chocar a alguien. Ahora está lleno de gente”.

“Vuelvo a decirlo: hay que ir con mucho conocimiento y no ir con criaturas, es una locura. No suban a ningún típo de médano sin saber lo que hay del otro lado. Yo no lo haría ni loco, es una ruleta rusa", concluyó el multicampeón argentino.

El accidente:

Una camioneta y dos vehículos UTV chocaron el lunes por la tarde en la zona conocida como La Frontera, en el norte de Pinamar. Según la información oficial, una camioneta Volkswagen Amarok colisionó con al menos un UTV tipo Can-Am. A raíz del impacto, un niño de ocho años resultó gravemente herido y permanece internado en estado crítico en el Hospital de Pinamar Dr. Pepe Olaechea.

Además, un hombre adulto sufrió lesiones y otros ocupantes presentaron heridas de menor gravedad.

Una médica que se encontraba circunstancialmente en el lugar inició maniobras de reanimación al menor hasta la llegada de la ambulancia. Luego, el niño fue trasladado de urgencia al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente y quedó internado en terapia intensiva, mientras los médicos siguen de cerca su evolución.