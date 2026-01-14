Trompadas, piedrazos y un internado: Brutal pelea de recicladores en Pinamar

Tras una feroz golpiza en medio de una pelea que se generó en el centro de Pinamar entre trabajadores de dos empresas de reciclado de aceite vegetal usado (AVU), que se disputaban la recolección de los locales gastronómicos de la Costa, un hombre quedó internado.

El herido de gravedad fue identificado como Roberto, de unos 40 años, empleado de la empresa La Nueva Fortaleza SA, según contaron sus compañeros de trabajo.

Según el relato de los empleados de esa firma, la disputa es con otra empresa local que se dedica a la recolección y que lleva más de una semana amenazándolos y agrediéndolos en distintos puntos de la Costa.

El pasado martes ambos grupos se cruzaron en Villa Gesell, donde la flota de La Nueva Fortaleza fue agredida. Les patearon la camioneta, los chocaron a propósito y los amenazaron con palos y piedras.

Sin embargo, quisieron hacer la denuncia, no se las tomaron. "Acudimos a la Policía, que nos dijeron que nos vayamos. Cada vez que nos cruzamos nos gritan cosas. Son seis monos en una camioneta. Hoy vinieron y nos revolearon piedrazos", contó Fernanda en una entrevista.

La situación empeoró este miércoles, cuando se volvieron a cruzar en el centro de Pinamar, en el cruce de Bunge y el mar. Allí hubo forcejeos e incluso piedrazos. Uno de ellos le pegó a Candela, una joven que trabaja con su madre en La Nueva.

"Mi mamá fue porque le estaban robando la clientela. Ahí discutimos y me tiran un piedrazo en la pera. Tengo moretones en todos lados porque ya lleva una semana esto", contó.

Según su relato, al girar la cabeza vio a Roberto tirado en el suelo, rodeado en un charco de sangre. "Estoy mal, le pegan a nuestro compañera. Nosotros salimos a trabajar. Ahora, si se muere, ¿qué le decimos a la familia? ¿que salió a trabajar y le dieron un palazo en la cabeza?", sostuvo.

De acuerdo a su denuncia, La Nueva es la única empresa en la zona que se encuentra habilitada para hacer el retiro de aceite vegetal usado y de cebo, un material que luego se recicla para fabricar biodiésel, jabones o abono. Según cuentan en su perfil de Instagram, tienen oficinas en La Tablada pero comenzaron a operar también en la costa atlántica.

Por su parte, Roberto fue ingresado al Hospital Comunitario de Pinamar, el mismo donde se encuentra internado Bastian, el niño que resultó herido por un choque en los médanos de La Frontera.