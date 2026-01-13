Flybondi canceló 125 vuelos en cinco días y dejó varados a más de 22.000 pasajeros



Con una capacidad promedio de 180 asientos por avión, más de 22.000 pasajeros se vieron afectados justo cuando los aeropuertos comenzaban a colmarse de turistas. La aerolínea “low cost” Flybondi canceló 125 vuelos durante el inicio del verano y la situación se dio en días de alta demanda, cuando miles de personas se movilizan por vacaciones o regresos a sus lugares de origen.

Solo el pasado lunes se registraron 30 vuelos cancelados, generando retrasos y molestias entre los viajeros. La low cost comunicó que trabaja para reubicar a los pasajeros y minimizar el impacto de las suspensiones. Las suspensiones alcanzaron distintas rutas del país y provocaron demoras, reprogramaciones y quejas de los usuarios.

Muchos viajeros se enteraron de las cancelaciones pocas horas antes de volar, lo que generó complicaciones para reorganizar viajes, reservas y conexiones. En los aeropuertos se registraron largas filas para pedir cambios de fecha, reembolsos o alternativas de traslado.

La situación generó malestar entre los pasajeros, que reclamaron mayor previsibilidad y mejor comunicación por parte de la compañía.

“Esto es entre el jueves y ayer y hoy sigue cancelando. El verso es que reubican pasajeros pero por supuesto es imposible reubicar en temporada alta con tanta gente y no saben la fila que hay”, relató la periodista Mercedes Ninci desde el Aeropuerto de Ezeiza.

Ninci también habló con una damnificada: “Nosotros compramos un tour, somos de Colombia, para ir a Iguazú, hicimos el check in ayer y a las cinco de la tarde nos dijeron que cancelaron el tour y no nos quieren devolver el dinero, no nos quieren reprogramar ni dar solución alguna”.

Desde Flybondi señalaron que las cancelaciones se debieron a cuestiones operativas y a la disponibilidad de la flota. La empresa indicó que trabajó para reubicar a los pasajeros afectados en otros vuelos o brindar opciones de devolución del dinero.

"El equipo de atención al cliente establece como prioridad la reubicación en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original", indicaron, aunque reconocieron que en temporada alta esa tarea se vuelve más compleja por la elevada ocupación de los vuelos.

El episodio no es aislado: en diciembre pasado, en la previa de las fiestas, la empresa ya había cancelado 70 vuelos en apenas tres días. Pese a que la compañía anunció planes de expansión y la compra de 35 aviones nuevos por US$ 1.700 millones, los problemas operativos continúan generando malestar entre los usuarios.

Aunque busca dejar atrás la crisis financiera y sumará cuatro aeronaves alquiladas para el verano, la empresa sigue mostrando altos niveles de demoras y cancelaciones. Sin embargo, el episodio volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento de las aerolíneas de bajo costo durante los picos de demanda.

Flybondi fue la primera aerolínea low cost del país y comenzó a operar en 2018, impulsada por la política de cielos abiertos. Desde entonces, combinó una rápida expansión con tarifas competitivas y una larga lista de conflictos operativos.