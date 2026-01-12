Una turista argentina amenazó a un conductor con un bate en Punta del Este

Una jornada de un tenso clima en Punta del Este derivó en un episodio inesperado. En una de las zonas más transitadas del balneario, una turista argentina protagonizó una escena de violencia pública que incluyó gritos, insultos y amenazas con un bate de béisbol frente a otros automovilistas atrapados en el tráfico.

El hecho ocurrió en el cruce de Los Muergos y Calle 20, un punto clave de circulación durante la temporada alta. Ese día, fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de árboles, interrupciones del suministro eléctrico y desvíos en varias arterias. En ese contexto, el tránsito quedó prácticamente paralizado, con filas de vehículos avanzando a paso de hombre.

En medio de ese escenario, se desencadenó la discusión. La conductora de una camioneta gris descendió de su vehículo y comenzó a increpar a otro automovilista que tocaba bocina. Lo que parecía un cruce verbal se convirtió, en cuestión de segundos, en una situación de amenaza directa.

Las imágenes, grabadas por un periodista uruguayo que circulaba por la zona, muestran a la mujer regresando a su camioneta y sacando un bate de béisbol. Con el objeto en la mano, avanzó hacia el otro conductor mientras lanzaba insultos y descalificaciones. Varios testigos intentaron intervenir, pidiéndole que se calmara y que regresara a su vehículo.

Lejos de apaciguarse, la mujer respondió con burlas y provocaciones. Agitaba el bate de manera ostensible, realizaba movimientos bruscos y gritaba hacia los autos detenidos. En un momento, incluso ironizó sobre su propio estado de exaltación, en una escena que generó temor e incredulidad entre quienes observaban.

En el video se escucha a la mujer gritarle al automovilista: “Andá, for*. A mí no me vas a decir bolu”. También se la escuchó repetir: “Mirá cómo tiemblo, mirá cómo tiemblo. Andá a hacerte una cirugía en la cara”, mientras realizaba movimientos bruscos y les gritaba a los vehículos detenidos.

Hasta el momento, las autoridades locales no emitieron un comunicado oficial. Fuentes policiales señalaron que, en caso de presentarse una denuncia, el episodio podría investigarse como una amenaza.

Infracciones que suma millones:

Como trascendió en la prensa, la camioneta utilizada por la mujer registra un volumen llamativo de multas de tránsito en la Argentina. En la Ciudad de Buenos Aires figuran 37 infracciones, con una deuda que supera los $6.500.000. En territorio bonaerense aparecen otras 15 sanciones, por un monto adicional que ronda los cuatro millones.

Ese prontuario administrativo, que no tiene relación directa con el hecho ocurrido en Uruguay, reforzó la percepción de una conducta reiterada de desprecio por las normas. En redes sociales, muchos usuarios interpretaron el episodio como un ejemplo de impunidad acumulada que finalmente estalló en una situación pública.