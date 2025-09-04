Franco Colapinto no participará de la primera práctica libre en Monza

De cara al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 a correrse el próximo fin de semana, Franco Colapinto no tomará parte de la primera práctica libre, ya que Alpine resolvió que su lugar en ese ensayo sea ocupado por el estonio Paul Aron, piloto de reserva de la escudería. La medida tiene que ver con el reglamento de la Fórmula 1, que obliga a los equipos a ceder dos veces el auto a lo largo del año a jóvenes promesas para que tengan contacto con un coche de la máxima categoría.

Tras conseguir en los Países Bajos su mejor puesto desde que llegó a Alpine, el argentino no formará parte de la primera tanda libre en Monza, circuito en el que debutó el año pasado en la Fórmula 1 a bordo de un Williams. En la teoría, el italiano no es un circuito que favorezca a los autos franceses ya que la falta de potencia del motor Renault será un lastre para las largas rectas del mítico trazado.

Alpine confirmó la noticia a través de sus redes sociales. Será la primera vez que el estonio maneje el A525 en un Gran Premio oficial, luego de haber sumado experiencia en sesiones previas con un Sauber, como parte de un acuerdo entre ambas escuderías.

Esta resolución se debe a la normativa de la Fórmula 1, que obliga a todos los equipos a otorgar al menos dos prácticas libres por temporada y por cada uno de sus autos a pilotos rookies. En el caso del segundo auto de Alpine, ya había cumplido con una sesión con el japonés Ryo Hirakawa en lugar del australiano Jack Doohan en Suzuka. Por lo tanto, con la decisión de liberar el asiento de Colapinto en Monza, ese auto ya habrá cumplido con la reglamentación, aunque aún restan dos oportunidades para que lo hagan con el coche de Pierre Gasly hasta que termine la temporada.

De esta manera, para Colapinto la actividad comenzará recién en la FP2 del viernes, con lo cual tendrá menos tiempo de preparación en un circuito tan exigente como el italiano. Sin embargo, la ventaja es que se trata un trazado que ya conoce a la perfección, en el que completó el Gran Premio del año pasado y en el que logró una de sus victorias más resonantes, cuando en Fórmula 2 superó en la última vuelta precisamente a Aron para quedarse con el triunfo.

A partir del sábado, la actividad para Colapinto ya será normal, con el desarrollo de la tercera práctica libre y la clasificación para la carrera, que será el domingo a las 10.

El calendario completo de la Fórmula 1:

- GP de Italia: domingo 7 de septiembre a las 10.00

- GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre a las 8.00

- GP de Singapur: domingo 5 de octubre a las 9.00

- Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre a las 14.00

- GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre a las 16.00

- GP de México: domingo 26 de octubre a las 17.00

- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00

- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00

- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00

- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00

- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00

- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00

*Todos los horarios son de Argentina