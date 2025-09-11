La FIFA confirmó los horarios de los partidos del Mundial 2026: cómo comprar las entradas



La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reveló en las últimas horas el calendario para el Mundial 2026 que tendrá por primera vez en la historia a 48 equipos participantes distribuidos en tres países sedes: Estados Unidos, Canadá y México. Y hay una muy buena noticia para los hinchas argentinos por los horarios de los partidos: no habrá que levantarse temprano como el último disputado en Qatar.

El primer encuentro de cada día se disputará a las 13:00, mientras que la actividad continuará con otro a las 16:00, uno a las 19:00 y el último a las 22:00 (hora de Argentina).

Esto marca una gran diferencia con respecto al Mundial de Qatar 2022, en el que los argentinos tenían que levantarse temprano para el primer partido de cada jornada, ya que estaban programados para las 7:00 de la mañana y los otros eran a las 10:00, 13:00 y 16:00.

Justamente ese horario de las siete de la mañana le trae muy malos recuerdos a los argentinos, ya que la única vez que la Selección jugó en ese turno fue en su debut ante Arabia Saudita, en el que cayó 2-1 en la que fue una de las mayores sorpresas en la historia de los Mundiales.

El Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, comenzará en solo 9 meses, el 11 de junio, mientras que la final será el 19 de julio.

Según se pudo observar en la grilla de horarios, la gran final de este Mundial, que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey, comenzará a las 16, mismo horario en el que se llevará a cabo el partido inaugural.

El Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 estrenará formato, ya que será la primera edición con 48 selecciones. Estas serán divididas en 12 grupos de cuatro, donde los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final. En total se disputarán un total de 104 partidos.

Cómo registrarse y conseguir los tickets:

Esta primera etapa de venta de tickets cuenta con la particularidad de que sólo está disponible para aquellas personas mayores de 18 años que dispongan de una tarjeta Visa, quienes deberán anotarse en un sorteo en donde pueden ser elegidos para acceder a los primeros boletos disponibles. El período de registro para el sorteo comenzó el miércoles 10 de septiembre a las 12 del mediodía de Argentina y el mismo cerrará nueve días después, el viernes 19, en el mismo horario.

Es importante destacar que para participar, además, los usuarios ya deberán haberse registrado y manifestado su interés en FIFA ID.

Tras un proceso de selección aleatoria, los ganadores serán informados a su correo electrónico, no antes del 29 de septiembre. Recién ahí, podrán adquirir sus boletos.

1° - Entrar a la página oficial de la FIFA y hacer clic en el apartado "más información", correspondiente a la cuadrícula "boletos". https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/tickets

2° - Colocar los caracteres de la imagen para que la web chequee que eres una persona real.

3° - Hacer la correspondiente fila de espera hasta que llegue tu turno

4° - Registrarse en FIFA ID o iniciar sesión con una cuenta previamente creada

5°- Hacer click en el botón "entrar", que te redirigirá al sitio donde se encuentran los tickets

6°- Completar el formulario

Las entradas para la fase de grupos arrancan en 60 dólares, mientras que ver la gran final en vivo podrá llegar hasta los 6.730 dólares. Cada hincha podrá registrarse para un máximo de diez partidos y comprar hasta cuatro entradas por encuentro.

La venta no tiene tarifa fija: se aplica un "precio dinámico", como en el Mundial de Clubes en EE.UU., por lo que los precios podrán subir o bajar según la demanda, incluso durante la preventa exclusiva para titulares de tarjetas Visa, que se realizará entre el 10 y el 19 de septiembre.

La venta abierta al público se extenderá hasta julio de 2026, dando a los fanáticos tiempo para organizar su viaje al torneo más esperado del fútbol.

Quedarse afuera de la primera etapa de septiembre no significa perderse la oportunidad de comprar boletos. La FIFA se encargó de crear diversas fases. A continuación, el calendario de venta de entradas.

Fase 2: del 27 al 31 de octubre (los ganadores recibirán un correo entre mediados de noviembre y principios de diciembre).

Fase 3: post sorteo de la fase de grupos del Mundial, prevista para el 5 de diciembre (los aficionados ya podrán elegir partidos en específico, siempre y cuando hayan salido seleccionados aleatoriamente como en las anteriores fases). Una vez que el torneo esté por comenzar, la FIFA habilitará el acceso a las entradas restantes disponibles, por orden de llegada.