La reflexión de María Becerra tras quedar al borde de la muerte: "Cuando te estás muriendo se te pasan muchas cosas por la mente"



María Becerra anunció que volverá a presentarse en el estadio de River Plate con un “show 360°” el 12 de diciembre. En una entrevista, la cantante contó el problema de salud que sufrió a raíz del segundo embarazo ectópico que derivó en una hemorragia interna severa.

"Cuando te estás muriendo, es tremendo la cantidad de cosas que se te pasan por la mente y cómo cuando lográs salir de eso, o sea, yo vi la vida de otra manera completamente diferente. Todo. Todo lo empecé a ver distinto y siento que hasta me empecé a tomar como con más calma la vida en general", explicó.

Y agregó: "Aprendí a valorar mucho, bueno, mi salud, mi bienestar, mi familia". Asimismo, recordó cuando durante su internación le sacaron el respirador valoró "algo tan básico como respirar". "Qué se yo, pararte, ir al baño. Todas esas cosas tan básicas de la vida. ¿Viste? Nada. Las valorás un montón".

También se refirió los embarazos perdidos y confesó: "Tiendo a culparme mucho". "Nos re ocupamos, me hice todos los estudios, mi novio se hizo estudios. Todo salió bien", contó aunque consideró que "el estrés afecta mucho esas cosas".

Por otro lado, la cantante hizo una autocrítica al aire. "Yo nunca me la creí. ¿Viste? Siempre fui, al contrario, muy insegura de mí misma", expresó.

"No sé, siento que en un punto no importa todo el éxito que tenga siempre voy a ser un poco insegura de mí". Soy muy perfeccionista. ¿Viste?", agregó posteriormente y si bien se lo tomó con humor lamentó: "No disfrutaba nunca la piba".