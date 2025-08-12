Ya se puede pagar el colectivo con Mercado Pago y sin internet: cómo funciona el sistema

Los usuarios de la billetera virtual ya tienen la opción de realizar sus viajes en colectivos pagando con el teléfono. En esta primera etapa, el sistema está disponible para más de 174 líneas de colectivos en todo el país. A diferencia del QR habitual en comercios, el pasajero debe acercar su código de Mercado Pago al lector del validador y el pago se confirma al instante.

Funciona desde cualquier celular, sin requerir tecnología NFC ni conexión a internet o datos móviles. Se puede abonar con dinero en cuenta o con tarjetas de débito o crédito asociadas a la cuenta.

Según un relevamiento propio de la empresa, 8 de cada 10 usuarios encuestados consideran que pagar de esta forma es más simple y práctico, sobre todo por su velocidad, y un 64% valora no preocuparse por tener saldo en la tarjeta de transporte. Además, el 65% planea adoptar esta modalidad para todos o la mayoría de sus viajes.

Esto incluye colectivos del AMBA (Ciudad de Buenos Aires y conurbano); Tornquist, Tandil, Azul, Mar del Plata (provincia de Buenos Aires); Rosario y Rafaela (Santa Fe), Córdoba capital, Río Cuarto, Villa Allende y Villa María (Córdoba); Ciudad de Mendoza y San Rafael (Mendoza); Ciudad de San Luis; San Miguel de Tucumán; además de varias líneas en Jujuy, Neuquén, San Martín de los Andes, Bariloche y San Fernando del Valle de Catamarca. El listado actualizado puede consultarse en el sitio oficial de la red SUBE.

Cómo se paga el colectivo con el QR

Los usuarios podrán hacerlo de dos formas:

- Abrir la app y seleccionar el ícono de QR.

- Deslizar hacia arriba y elegir el medio de pago.

- Acercar el QR que aparece en el celular al lector de validador y el pago se confirmará al instante.

- También pueden abonar ingresando a la aplicación y eligiendo la opción "Pagar viaje con QR" (puede estar en la pantalla principal o en "Ver más").