"Negro, verdulero, ignorante y burro”: los dichos Gabriel Anello y la respuesta de Juan Román Riquelme

"A los marrones y mentirosos no los respeto, fui muy claro. Desde que el sorete de Riquelme pidió mi cabeza, voy hacer todo lo posible para descubrir todas sus mentiras y negocios turbios. Yo tengo respeto por todos los colores, hay que ser respetuosos con todos. Mi problema es personal con Riquelme. Y quédate tranquilo que todas las pruebas van mañana a la justicia", escribió Anello en su cuenta de X.





En sus programas, el conductor también arremetió fuerte contra el Diez con comentarios repudiables. "Ya terminamos este curro del INADI, a los negros se los llama negros, a los marrones se los llama marrones y a los ignorantes se los llama ignorantes, todo es un cúmulo de Riquelme".



"Mándenme al INADI, a la Justicia... Yo tengo la cultura de que los ignorantes, los burros, los que no van al colegio, como Riquelme, son unos negros ignorantes".



Por su parte Riquelme le respondió en C5N: "Desde los 18 años vivimos así, estoy orgulloso de decir que soy de Don Torcuato, argentino, a mí me tocó un color de piel normal pero no tengo ningún problema con colorado, blanco o rubio. Me venden como un malo", arrancó el presidente de Boca. "Mi hija me dijo que había un hombre nervioso (Anello) hablando de mí. Me dijo que trabaje tranquilo y que soy el negro más lindo del mundo".



"No me sorprende, cómo me va a sorprender si se metieron en la casa de mi hermano en plenas elecciones. Puede ser que quieran que... puedo pensar lo que sea. Haber ganado las elecciones... No sé si está con la gente que está en contra nuestra o no, pero son socios y pueden presentarse cada cuatro años", agregó.



Asimismo, Román contó que los abogados del club se ocuparán de tomar acciones legales. "De eso se va a ocupar la gente del club, claramente que sí", dijo.





Justamente, los abogados de Boca, Walter Krieger y Sebastián Rodríguez, hablaron días anteriores en uno de los programas del canal oficial del club sobre las "consecuencias legales"que tendría "el comunicador".



Entre las denuncias de Anello, había algunas sobre faltante de indumentaria y señaló a Chanchi Riquelme, hermano de Román. "Yo no vivo del puterío. Los Riquelme no somos delincuentes".



Finalmente, el periodista se retractó públicamente: “Claramente me extralimité. No es una excusa, pero no me sentía bien y me tendría que haber ido".



Y aclaró: “Estoy cansado que me operen, pero le erré. Quise hacer una comparación y me salió mal. Pero yo voy a seguir criticando a Riquelme. Me sentía como el traste, me dolían los riñones. A los que ofendí, les pido disculpas".