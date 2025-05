Fenómeno global: la serie argentina “El Eternauta” está entre las series más vistas en el mundo

El éxito no solo se lo atribuye a los argentinos, sino a distintos países del mundo, donde ya están a la espera de la segunda entrega.



Según informó el sitio especializado FlixPatrol, la serie argentina es la tercera más vista en el mundo, detrás de la última temporada de You y la producción animada Asterix & Obelix: The Big Fight.





Tal como indica la sinopsis original, la producción argentina cuenta la historia de una invasión alienígena en la Tierra, la cual utiliza una tormenta de nieve tóxica para aniquilar a la mayor parte de la población. En Buenos Aires se genera una resistencia a la invasión, la cual es liderada por Juan Salvo (Ricardo Darín), quien se encargará de la supervivencia del grupo que pelea por la libertad. Para mantenerse vivos, tienen que resistir y luchar juntos: nadie se salva solo.



Fue tal lo que generó en el público, que los suscriptores no tardaron en dejar su reseña en Google para alentar a que otros la vean. “No se puede creer lo que se logró con El Eternauta. Te impacta desde la primera escena, pero cuando llegás al capítulo 4 la cabeza directamente te explota mientras caes en el grandioso talento nacional que tenemos y logró esta obra a una escala absoluta”; “Finalmente El Eternauta está acá. Y se parece mucho a lo que todos alguna vez soñamos ver. Es una serie que respira verdad, humanidad, tensión, suspenso y que no deja que la ambición épica se lleve puesta su alma, su corazón” y “La serie tiene los ritmos del género, generando expectativa, suspenso y, Stagnaro mediante momentos claustrofóbicos bastante inquietantes”, fueron solo algunas de las críticas que se pueden leer.



Como si fuera poco, y luego de un final abierto, una noticia hizo rebalsar a los fanáticos de felicidad: la confirmación de la segunda temporada. Darín, protagonista de la ficción, estuvo presente en el streaming de Olga y, en diálogo con Migue Granados, fue contundente respecto a la temporada 2 de El Eternauta.



“Obvio, hay segunda temporada”, confirmó el actor, a lo que Granados respondió: “Entonces te seguís subiendo…”. “Sí, no te podés bajar en medio del río. Lo que pasa es que vamos a contar toda la historia, de principio a fin. Y el final de la primera temporada no concluye”, agregó Darín y adelantó: “Todavía no se grabó”.