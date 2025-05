Louta y Bizarrap estrenaron “No sé quién sos”

“No sé quién sos” es la única colaboración del disco que conforma para ambos artistas el inicio de un nuevo camino: Bizarrap se abre a una nueva creación luego de sus memorables Sessions, y se aventura junto a Louta en la coproducción de una nueva narrativa sonora dentro del universo loutiano. Por su parte, Louta, que también realizó la dirección del videoclip , abre con este lanzamiento un nuevo capítulo conceptual que proyecta su obra hacia el año 2030, señalado como horizonte en su anterior trabajo discográfico.

En una puesta digna de Louta, el video muestra a los protagonistas como muñecos mientras que sus versiones de carne y hueso se divierten con la música. “No sé quién sos, pero te quiero encontrar. Te pasa igual a vos que a mí. I know you know, debe ser parte del plan: cambiar de piel hasta sentir ” canta Louta en este primer anticipo que combina el universo sonoro vanguardista de Bizarrap con la intensidad performática y poética de Louta. Juntos dan forma a un himno generacional que habla de la búsqueda, la transformación y el deseo de conectar.

Con “No sé quién sos”, Louta continúa desafiando los parámetros musicales y abre caminos hacia un tiempo por venir, y hacia un plan mayor que ya está en marcha y que podrá escucharse completo en el nuevo álbum “Un instante”, disponible a partir del 27 de mayo en todas las plataformas digitales.