"Parece la cara de Darth Vader": Conocé al erizo que encontró en vivo el Conicet durante el stream bajo el fondo del mar

Tras ganar el Martín Fierro de Oro 2025, un grupo de científicos del CONICET, junto a colegas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y del exterior, realiza una nueva campaña en el Mar Argentino, a bordo del buque RV Falkor (too), perteneciente al Schmidt Ocean Institute (SOI), con el objetivo de estudiar los ecosistemas más extremos y menos explorados del fondo marítimo.

Se trata de las comunidades quimiosintéticas: organismos que sobreviven en las profundidades oceánicas -donde no llega la luz solar y la fotosíntesis es inviable- a través del consumo de la energía química proveniente de las filtraciones de gas metano (cold seeps) emanadas desde áreas del fondo marítimo.

“Vida en los extremos” se puede ver en vivo a través de https://www.youtube.com/live/ZCEBgJ8DAK4?si=N875PB-obHQksmqR

En este contexto, distintos momentos se hicieron “virales” rápidamente en las redes sociales. Tal fue el caso del erizo que llamó la atención de los científicos y espectadores por su parecido a Darth Vader.

Otro momento “viral” en redes fue cuando encontraron vegetación similar a un árbol de Navidad o cuando los científicos detectaron un espécimen "muy lindo" y se quejaron: "¿Por qué no se mueve ahora? Pucha, se asustó". "Ahora no camina, se puso tímido", agregaron.

El proyecto fue seleccionado junto con otros siete, entre numerosas propuestas nacionales e internacionales, y tras la evaluación de jurados internacionales y miembros del SOI. Dentro de las ocho expediciones elegidas para explorar el océano Atlántico Sudoccidental, tres son dirigidas por científicos argentinos. Al igual que ya sucedió con las campañas “Ecos de dos Cañones“y “Oasis Submarinos del Cañón de Mar del Plata: Talud Continental IV”, durante la expedición, se realizan transmisiones en vivo por streaming.

La jefa científica e investigadora principal de la campaña “Vida en los extremos”, María Emilia Bravo, es investigadora del CONICET en el Instituto de Geociencias Básicas, Aplicadas y Ambientales de Buenos Aires (IGeBA, CONICET-UBA), mientras una de las co-investigadoras principales es Melisa Fernández Severini, investigadora del CONICET en el Instituto Argentino de Oceanografía (IADO, CONICET–UNS).

Estudio de los ecosistemas quimiosintéticos:

Aunque las filtraciones de gas metano crean ambientes extremos y nocivos para la mayoría de las formas de vida, las comunidades quimiosintéticas hallan su sustento en ellas. Compuestas principalmente por bacterias, arqueas y la fauna bentónica asociada, estos organismos se sitúan en la base de la cadena alimentaria al actuar como productores primarios capaces de nutrirse de compuestos inorgánicos.

Se estima que estos diversos organismos pueden consumir y atrapar hasta el 80% del gas antes de que escape hacia el océano y la atmósfera. Estos organismos viven de forma libre en el fondo o como simbiontes de animales, a los que transfieren la energía química que sintetizan a partir de los gases del fondo marino. La fauna bentónica que prospera en estas filtraciones suele estar integrada por gusanos tubícolas, almejas, mejillones y microorganismos y bacterias altamente especializados.

En campañas anteriores, realizadas a bordo del buque ARA “Austral” del CONICET en 2018, 2019 y 2022, Bravo junto con otros integrantes del equipo que participan de la actual expedición hallaron los primeros ecosistemas quimiosintéticos en el talud del Mar Argentino.

Ahora la idea es explorarlos mediante la tecnología del ROV SuBastian, un vehículo submarino que se opera de manera remota y puede alcanzar hasta 4.500 metros de profundidad. A través de esta herramienta de última generación se toman muestras de agua, sedimentos y organismos.

De acuerdo con el equipo científico, uno de los objetivos centrales de la expedición es tratar de comprender el rol transversal del metano en el modelado de las características biológicas, físicas y químicas de estos ecosistemas quimiosintéticos. En este sentido, el estudio se realizaen diferentes áreas del talud continental argentino, de manera de permitir comparar distintos ambientes y analizar la manera en que las condiciones químicas y fisicoquímicas asociadas a las filtraciones de metano influyen en la biodiversidad y en el funcionamiento de los ecosistemas quimiosintéticos.