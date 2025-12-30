El tráiler “viral” que revolucionó las redes: María Becerra, Lali y Tini son “las Guardianas del Pop Argentino” comandadas por Gustavo Cerati

En las últimas horas se conoció el proyecto llamado “Las guardianas del pop argentino”, una suerte de versión argenta de Las guerreras del K-pop, el film de Netflix de animación que se convirtió en uno de los más grandes éxitos de este año.

Utilizando Inteligencia Artificial, los estudios Pochoclo! mostraron un entretenido tráiler en el que vemos a cosplayers de Lali Espósito, Tini Stoessel y María Becerra combatiendo los crímenes contra la música nacional.

Recogiendo la estética de la película de k-pop, las vemos enfrentarse a diversos peligros y este tráiler de supuesto un film o una serie se convierte en un conjunto de referencias a la cultura pop argentina que no se puede pasar por alto.

“Tres amigas fanaticas del Pop Argentino que armaron una banda de covers y hacen cosplay de sus artistas favoritas. Pero en secreto, combaten los crímenes a la cultura musical argentina. Desde el cuartel general en la ciudad de Buenos Aires, y comandadas por el holograma de Gustiavo Ceriati, las Guardianas del Pop Argentino lucharán para que la música nacional siga siendo parte de nuestra cultura”, describe la sinopsis.

Las referencias en el tráiler:

Se trata de una producción original de Pochoclo Studios, escrita y dirigida por Bruscopa en la que también aparecen figuras como Gustavo Cerati, un mentor al mejor estilo Los ángeles de Charlie, que guía a las estrellas pop.

Además, se puede escuchar la frase de Lali “Qué peligroso, qué triste” que inició su enfrentamiento con Javier Milei. Otros músicos que aparecen en el clip son Ca7riel & Paco Amoroso, Pappo en formato zombie, Luis Alberto Spinetta pronunciando una frase poética fiel a su estilo.

Como parte del humor, vemos a Franco Colapinto acompañado de Bizarrap sin poder manejar su auto y quien aparece para salvarlo es justamente Chano Charpentier.

El estreno de este tráiler no hizo más que generar comentarios positivos como “Esto es increíble, nos dio drama, nos dió acción, a Papo zombie, nos dió Cerati mood zordon, nos dió a Moria. Esto? esto es cine“, ”Imagínate nacer en suiza y perderte esta obra de arte”, “Quiero la película”, “Quiero 10 temporadas”, “Tiene todo lo que se necesita para ser un éxito”, “Esto es extremadamente falopa, pero no voy a mentir que me dieron ganas de verlo”, “Que Netflix ponga la guita ya”, “Correte Stranger Things, que empezó lo bueno de fin de año”, entre otros.