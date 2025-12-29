Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en el 2026

Finalmente Claudio Úbeda será el entrenador de Boca Juniors en 2026, un año importante para equipo, ya que volverá a disputar la Copa Libertadores luego de aquella final de 2023, con derrota frente a Fluminense en el estadio Maracaná.

La confirmación permite dejar atrás las especulaciones de los últimos días, en los que mucho se habló sobre la continuidad del “Sifón”, que finalmente seguirá al frente del plantel xeneize e iniciará la pretemporada el próximo 2 de enero. Más allá de la novedad, Boca no informaría nada de manera “oficial”, ya que Úbeda tiene contrato vigente con la institución hasta junio. Se trata del vínculo contractual que había firmado Miguel Ángel Russo con todo su cuerpo técnico.

Si bien no habían trascendido nombres de posibles sustitutos de Úbeda, se rumoreaba que su destino estaba atado a una posible reunión con Juan Román Riquelme, que finalmente no se produjo.

Luego de la muerte de Russo, el pasado 8 de octubre, la directiva boquense confirmó a Úbeda, hasta ese momento ayudante de Miguelo, como nuevo conductor del plantel. Secundado por Juvenal Rodríguez, Úbeda logró algunas buenas actuaciones del equipo, resultados resonantes -entre ellas la victoria en el Superclásico- y el respaldo de referentes de peso, como Leandro Paredes.

De hecho, hasta la previa del partido frente a Racing por las semifinales del Torneo Clausura, pocos dudaban de la continuidad de Úbeda para la siguiente temporada. Sin embargo, ese día, el técnico boquense realizó un cambio que sorprendió a propios y extraños, provocando un cimbronazo que hizo tambalear su futuro en el banco azul y oro. Cuando el partido estaba igualado sin goles, el DT decidió sacar al Changuito Zeballos para ser reemplazado por Alan Velasco.

El cambio provocó una reacción pocas vista en un estadio de fútbol. Hubo una reprobación general de los hinchas xeneizes -un largo “¡noooo!” bajó desde todas las tribunas- e incluso el capitán Paredes, un hombre que había dado un firme respaldo a Úbeda, hizo notorios gestos de desacuerdo con la salida de Zeballos. Para colmo, poco después de la variante dispuesta por el ex zaguero, Racing se puso en ventaja por intermedio de Maravilla Martínez, gol que le sirvió a la Academia para ganar el partido y dejar a Boca con las manos vacías.

La derrota con eliminación frente a Racing fue el inicio de los rumores sobre una posible salida de Úbeda, muy cuestionado por los hinchas e incluso desestabilizado en algún punto por unas declaraciones del Chelo Delgado, que sembraron más incertidumbre.

Consultado puntualmente durante una entrevista sobre la permanencia de Úbeda al frente del plantel, Delgado evitó dar una confirmación y deslizó en aquel momento -dos semanas atrás- que estaban “evaluando si sigue en el club”.

“Estamos analizando eso, en reuniones permanentes con el presidente. Estamos evaluando todas las cosas, más allá de la continuidad de Claudio: armar la pretemporada, el tema de los refuerzos, chicos que se pueden llegar a ir, vuelven más de 20 jugadores de préstamos... Estamos viendo un montón de cosas”, amplió Delgado.

Lo cierto ahora es que las versiones y rumores quedaron atrás y Úbeda continuará al frente de un equipo que tendrá como principal objetivo la Copa Libertadores. El próximo viernes, 2 de enero, el Sifón se verá las caras con los futbolistas, que por ahora serán las mismos, ya que el único refuerzo que podría llegar es el delantero colombiano Marino Hinestroza.

El fútbol argentino se rearma:

Ya está en marcha el mercado de pases de verano 2026 para la Liga Profesional Argentina, con los 30 equipos, enfocados en reforzar sus planteles para el Torneo Apertura y las copas internacionales.

El periodo oficial de inscripción comenzará el 14 de enero y se extenderá hasta el 10 de marzo, aunque los clubes que vendan o cedan jugadores al exterior después de esa fecha podrían obtener cupos adicionales hasta el 31 de marzo. Actualmente, las instituciones ya negocian transferencias y pueden contratar futbolistas de manera anticipada para inscribirlos formalmente una vez que se habilite el libro de pases. Con el inicio del certamen local previsto para el 25 de enero, los movimientos de altas y bajas se intensifican para definir las nóminas que afrontarán los desafíos del primer semestre del año.

