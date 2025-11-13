Se filmó manejando a más de 170 km/h y con su hijo sin cinturón: le quitaron la licencia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a un conductor de Bella Vista, Tucumán, que publicó en sus redes sociales videos donde circulaba a más de 170 km/h en auto, a más de 100 km/h en moto y filmándose mientras viajaba con su hijo menor de edad en el asiento delantero sin el cinturón de seguridad colocado.





Luego de varias denuncias recibidas, el organismo solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir.



El conductor subió el video a las redes sociales para mostrar que circulaba a toda velocidad. "¿Qué opinan? Vean hasta el final", posteó. En las imágenes se observa cómo su hjo se asomaba peligrosamente por la ventanilla sin ningún tipo de protección y le decía a su padre: "El auto es hermoso, está nuevísimo".