Se filmó manejando a más de 170 km/h y con su hijo sin cinturón: le quitaron la licencia

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) identificó a un conductor de Bella Vista, Tucumán, que publicó en sus redes sociales videos donde circulaba a más de 170 km/h en auto, a más de 100 km/h en moto y filmándose mientras viajaba con su hijo menor de edad en el asiento delantero sin el cinturón de seguridad colocado.
Luego de varias denuncias recibidas, el organismo solicitó a la jurisdicción correspondiente la suspensión de la Licencia Nacional de Conducir.
El conductor subió el video a las redes sociales para mostrar que circulaba a toda velocidad. "¿Qué opinan? Vean hasta el final", posteó. En las imágenes se observa cómo su hjo se asomaba peligrosamente por la ventanilla sin ningún tipo de protección y le decía a su padre: "El auto es hermoso, está nuevísimo".
El conductor será citado para realizar evaluaciones psicofísicas y psicotécnicas, con el fin de determinar si está en condiciones de volver a conducir en la vía pública.
El exceso de velocidad incrementa el riesgo de siniestros viales y pone en peligro tanto a los ocupantes del vehículo como a los demás usuarios de la vía.
Además, el uso del cinturón de seguridad es obligatorio por ley, así como los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el Sistema de Retención Infantil adecuado según su peso y edad.