Olga vs. Luzu: Se pudrió todo entre Migue Granados y Nico Occhiato por los Martín Fierro Digital

La organización de los Premios Martín Fierro de Streaming, que se celebrarán el 14 de diciembre con transmisión conjunta de Olga y Telefe, volvió a poner sobre la mesa la tensión entre Nico Occhiato y Migue Granados, figuras centrales de Luzu TV y Olga, respectivamente. El conflicto se desató luego de que Ángel de Brito difundiera información en sus redes sobre la confirmación de los canales que participarían en el anuncio de las ternas.



Según lo relatado, varios medios digitales habían acordado participar de manera simultánea en la presentación de los nominados, pero Luzu TV no había confirmado su participación, según la publicación de De Brito. Ante esto, Occhiato sintió la necesidad de aclarar públicamente la situación y poner en contexto lo sucedido.



En diálogo con America TV, Nicolás explicó: “Fue raro porque se le había comunicado a todos y lo salieron a comunicar por redes y a mí recién me avisaron el sábado. Eran las 14, yo estaba yendo a desayunar con Flor (Jazmín Peña), mi novia. Y me manda un mensaje Grego Rossello, que labura en Telefe, pidiéndome eso. Yo le dije que lo veía el lunes y le contestaba. A mí me llegó por Grego, fue la primera vez que me entero de toda esta situación”.



“Yo sabía lo que se sabía públicamente, que lo iba a producir Olga, y yo iba, o sea, voy a ir y va a estar todo bien. Solo quería exponerlo porque salió en redes que Luzu TV fue el único que no contestó, y no, yo recién me acababa de enterar. Yo lo expuse porque me ensuciaba a mí la situación. Me dejaron mal parado. Justo se olvidaron de nosotros”, aclaró, enfatizando que su intención no era generar conflicto, sino defender su imagen frente a lo que se había difundido. Sobre su relación con Granados, Occhiato fue categórico: “No, yo con Migue no hablo. No hablé. Hace como un año que no hablamos”. “Yo voy a ir (a la ceremonia), espero ganar algo. No hay ánimo de tirar mala onda ni nada. Yo solo quería exponer esta situación puntual”, destacó que igualmente participará del galardón.



En este marco, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, Luis Ventura, no logró escapar de las preguntas ni de las críticas como cada vez que se presenta una controversia vinculada a los premios.



Cuando le consultaron sobre la guerra entre los conductores estrellas de los canales Luzu, Ventura expresó: “Dejame que me informe, no quiero decir boludeces. No estoy hablando como periodista, sino desde un lugar dirigencial dentro de una entidad que está organizando un montón de cosas y de la cual soy la cara visible de la directiva".



El presidente de APTRA se mostró aún más molesto cuando el cronista lo consultó sobre los canales encargados de la transmisión y la definición de las ternas para el galardón. Al ser consultado sobre quién había determinado esa lista, explicó que correspondía a Ángel de Brito, en LAM (América TV), y aclaró: “Entonces, pregúntale a él”, dejando en claro que la responsabilidad no recaía sobre él, ya que desconocía la información. Con tono enérgico, agregó: “No estoy en comunicación. ¿Quién es el presidente de APTRA? A mí, si me rompen las pelotas, levanto el premio. ¿Cómo van a entregar premios del Martín Fierro y el presidente no va a estar al tanto? Si no, me voy”.



Ventura cerró reafirmando su autoridad sobre el uso del galardón: “Si usan el Martín Fierro, las decisiones las toma APTRA. Nadie más. Me molestó que hagan boludeces y me cuenteen. Si hay una lista y yo no la conozco, entonces no puedo autorizar algo que desconozco".



La palabra de Granados y Occhiato luego de escuchar a Ventura:



En una entrevista televisiva, Granados salió a poner paños fríos y expresó: "Esto lo organiza APTRA y a nosotros nos llamaron para transmitirlo porque hacemos cosas más produciditas. Ahora dicen que son los premios de Olga. Los que ganan no lo decidimos nosotros".



Y agregó: "A vos te parece que la primera edición que tengamos la dicha de producirlo, si pudiera decidir nos daría todo a nosotros. Hay algo natural de dos canales, está medio picado. Se dio como en joda en un principio lo de la competencia y después se habrá desmadrado".



Por su parte, Occhiato dijo: ""Luis Ventura es un tipazo, hinchado los huevos me divierte mucho. No quiero polemizar más. Siempre es lindo estar nominado. No voy a ser hipócrita, la esperaba. Creo que las nominaciones que están son las correctas".