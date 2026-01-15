Así es el complejo de Marcos Paz donde trasladarán a los presos de Devoto

El acuerdo, suscripto entre la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Seguridad de CABA, Horacio Giménez, en representación del jefe de Gobierno, Jorge Macri, permite ordenar el alojamiento de personas privadas de la libertad, descomprimir la cantidad de presos alojados en comisarías y fortalecer la capacidad operativa del Servicio Penitenciario Federal, en el marco de los estándares técnicos y de seguridad vigentes.

La cárcel de Marcos Paz tendrá capacidad para 2.240 presos y cupará un predio de 80 hectáreas. Tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral.

También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas.

“Esta obra permitirá trasladar a los detenidos que hoy están en Villa Devoto, avanzar con el cierre de la cárcel, que es un pedido histórico de los vecinos del barrio”, aseguró Jorge Macri.

Además, el acuerdo contempla la posibilidad de ampliar las plazas de alojamiento en el Servicio Penitenciario Federal mediante la instalación de espacios modulares dentro de los predios del Complejo Penitenciario Federal IV y de la Unidad 19, en Ezeiza, destinadas al alojamiento permanente de hasta 400 detenidos.