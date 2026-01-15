Una casita en el cielo de Buenos Aires: la historia del chalet sobre la 9 de Julio

Sobre la calle Sarmiento al 1113, a metros de la 9 de Julio, en la cima de un edificio se alza un chalet con estilo “marplatense” o similar a los de la Costa Atlántica. Creado en 1927, anterior al Obelisco, presenció hechos históricos como la inauguración del primer tramo de la popular avenida.

La historia es quizás hasta más interesante que el misterio que genera en la gente que pasa a diario y en su centro se encuentra Rafael Díaz, un inmigrante español que huyó de su Valencia natal para conquistar América a principios del siglo XX y que de adolescente soñaba con tener una posición acomodada y un “chalecito en el cielo”.

“Mi bisabuelo era un amante de Mar del Plata y se inspiró en los chalets de esa ciudad para realizar su casita en el cielo de Buenos Aires con el mismo estilo”, contó Diego Sethson. El bisnieto de Díaz destacó que detrás de esta casa “se esconde la historia de superación de un hombre que llegó a la Argentina, con una mano atrás y otra adelante, a comienzos del siglo XX”.

Fue construido en 1927, como un lugar de descanso para el español durante el mediodía, que ya gozaba de un éxito inusitado gracias a su emprendimiento “Muebles Díaz”, un gran negocio en el que vendía todo tipo de mobiliario en pleno centro porteño. Su tienda tenía nueve pisos y apuntaba a una clientela de clase media, por lo que comenzó a vender con catálogo y a crédito a todos los rincones de la Argentina. “Llegó a convertirse en una de las más importantes y exclusivas de la Ciudad”, destacó el bisnieto.

De esta manera, Díaz, que vivía en Banfield, decidió construirse un chalet en el techo del edificio para almorzar y dormir una siesta antes de retomar la jornada laboral, ya que, por aquellos años, viajar hacia el Gran Buenos Aires llevaba demasiado tiempo y no lograba aprovechar bien el día.

La construcción del chalet fue finalizada en 1927. Su estructura era simple: tiene dos pisos y un altillo. Su diseño estaba inspirado en el estilo Normando nacido en Francia que tanto se podía apreciar en la arquitectura marplatense. El techo fue realizado a dos aguas y con una marcada inclinación. Desde las alturas de su casa, el español pudo ver cómo se erigía en 1936 el Obelisco, a apenas 100 metros de su negocio y, un año más tarde, también fue testigo de la inauguración del primer tramo de la avenida 9 de Julio.

“Mi bisabuelo fue, quizás, uno de los impulsores de la publicidad en altura. Aprovechando su chalet, y la notoriedad que éste adquirió, colocó un cartel publicitario de “Mueblería Díaz” que se inmortalizó en decenas de fotografías de la época”, contó Sethson en declaraciones a la prensa. “Llegó a tener una radio con música, llamada LOK Radio Mueblería Díaz, que luego se convertiría años después en Radio Rivadavia”, afirmó.

Rafael Díaz falleció en el año 1968, dueño de una gran fortuna y propiedades. Ya en la década del 70 sus herederos decidieron poner en alquiler los pisos del edificio que habían sido parte de la mueblería, y hasta alquilaron el chalet, que se convirtió por un tiempo en el estudio de un fotógrafo. También funcionó como comedor de las oficinas.

En 2014, el inmueble fue declarado patrimonio cultural de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no puede ser modificado sin previa intervención de la Secretaría de Cultura. Actualmente el lugar conserva algunos de sus objetos personales y muebles de época. En el techo quedan algunas arañas de principios de siglo y todos los pisos originales de cerámica en el primer piso y en el altillo. Por su parte, el resto fueron alquilados para oficinas.

En redes sociales y en su momento, los herederos lanzaron una campaña para contactarse con antiguos clientes. “Entre los que me escriban con fotos de los objetos que se hacían en Mueblería Díaz voy a abrirles el chalet para que hagan una visita”, contó Sethson. A la vez reveló que tienen en mente “un proyecto para reconvertir las oficinas en distintas opciones que incluyan propuestas culturales”.

“Esto puede incluir desde albergues estudiantiles hasta salas de conferencias que mantengan la estructura de los estudios de radio que fundó mi bisabuelo en 1929″, detalló”. Puede ser un espacio para presentaciones, exposición de obras de arte y hasta para espectáculos de tango en sus pisos de pinotea originales”, agregó sin descartar tampoco “algún sector de gastronomía para explotar la vista de la terraza y visitas guiadas para contar la historia”.

Se vende el histórico chalet:

Una vez más, fue puesto a la venta el inmueble completo en el que se encuentra ubicado el "chalet del cielo". El precio de venta por la propiedad y el edificio es de US$8 millones.

Está ubicado en Sarmiento al 1100, en el barrio de San Nicolás. La operación de venta no es menor, dado que implica el bloque entero.

El edificio, ex sede de Muebles Díaz, se trata de una construcción de estilo francés de más de 10.300 m² construidos, con unos 7.500 m² de superficies rentables, entre nueve pisos de oficinas, un subsuelo, planta baja con local comercial, cocheras y tres ascensores.

La inmobiliaria a cargo de la comercialización del inmueble es Coldwell Banker SER y desde la misma, según trascendió en la prensa, se aclaró que no existen restricciones de uso más allá de las que impone la Ley 1227 sobre el Chalet Díaz, dado que el mismo fue declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires en 2014, ubicándose dentro de la categoría de "Sitios o Lugares Históricos".

Dada su calificación como lugar histórico, el chalet no puede ser modificado estructuralmente sin la autorización del área de Cultura, teniendo en cuenta su valor simbólico, aunque si se permite que se realicen en el lugar las tareas de mantenimiento correspondientes para preservarlo.