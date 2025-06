Ca7riel y Paco Amoroso ganaron el Premio Gardel de Oro 2025: uno por uno, todos los ganadores

Los Premios Gardel 2025 se realizaron este miércoles 18 de junio en y tuvieron como principales ganadores a CA7RIEL y Paco Amoroso, que se quedaron con siete premios, entre ellos, el codiciado Gardel de Oro, y el del mejor Álbum del Año.

La gala se inició con el anuncio de los primeros ganadores a través de las redes sociales de CAPIF, la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, entidad organizadora del evento. Esta primera etapa, como es habitual, antecedió a la ceremonia principal que se transmitió en vivo desde el Teatro Coliseo. Allí, se celebró la segunda parte de la velada, donde se revelaron las ternas más populares y se realizaron las presentaciones en vivo.

En esta edición número 27 de los galardones, se premiaron trabajos publicados entre enero y diciembre de 2024 en un total de 51 categorías, abarcando los principales géneros y formatos musicales del país.

Todos los ganadores:

Gardel de Oro

Ca7riel y Paco Amoroso

Álbum del Año

166 - Milo J

Por cesárea -Dillom

Baño María - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADORES)

La lógica del escorpión - Charly García

El último baile - Trueno

Mejor Álbum de Jazz



Gardel – Hernán Jacinto (GANADOR)

Volumen 2 – Ligia Piro

Becoming Human – Roxana Amed

Mejor Álbum Folklore Alternativo

11 Puerta 3 – Abi González (GANADOR)

Pu Ko / Aguas – Anahí Rayen Mariluan

Alterego – Franco Ramírez

Mejor Álbum Conceptual



Atahualpa Yupanqui en Michigan – Atahualpa Yupanqui (GANADOR)

Por cesárea – Dillom

Hilda canta Charly – Hilda Lizarazu, Lito Vitale

Éxtasis Total – Las canciones de los Abuelos de la Nada – Cachorro López

Mejor Álbum Artista Pop Tradicional



As de corazones – Eddie Sierra (GANADOR)

Acércate más – Dany Martin

Laura Esquivel – Laura Esquivel

Mejor Colaboración Urbana



TODO ROTO – Nathy Peluso, CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADORES)

Alegría – Tiago PZK, Anitta, Emilia

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 – Bizarrap, Young Miko

WE LOVE THAT SHIT – Nicki Nicole & KHEA

Cuando Te Vi | CROSSOVER #5 – Big One, Maria Becerra, Trueno

Mejor Álbum Instrumental-Fusión-World Music



Yvy Purahéi – Los Núñez (GANADORES)

La noche – Lidia Borda y Daniel Godfrid

Diez piezas breves para armónica cromática – Franco Luciani

Productor del Año



Gustavo Santaolalla (GANADOR)

Nico Cotton

Bizarrap

Gonzalo Moreno Charpentier (BAMBI)

Ingeniería de Grabación



Baño María – CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADORES)

De Fábrica (Versión Extendida)

Maquillada en la cama

Hecho en Jamaica

Por cesárea



Mejor Álbum Artista de Rock



La lógica del escorpión – Charly García (GANADOR)

Herencia Lebón – David Lebón

Hija de ruta – Lucy Patané



Mejor Álbum Infantil



Margarita, que tu cuento valga la pena – Margarita (GANADORA)

Buscapié – Luis Pescetti y Juan Quintero

Cumpleaños – Pim Pau



Mejor Álbum de Música Clásica



Parotti, obras para violín solo – Vol. 2 – Elías Gurevich (GANADOR)

Ámbar Púrpura – Guillo Espel

Escrito sobre escrito sobre escrito – Compañía Oblicua y Marcelo Delgado

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia



Messirve Mix 9 – La T y La M (GANADORES)

Aprendí – Lemonchamp

Uriel Lozano: Sin Miedo Session #44 – Sin Miedo y Uriel Lozano

Mejor Álbum Grupo Pop



Muchachos – La Mosca Tse-Tse (GANADORES)

Arco y Flecha – Mi Amigo Invencible

Hipnótica – Hipnótica



Mejor Álbum Rock Pesado



Pase lo que pase – Arde la sangre (GANADORES)

Súper premium ultra – Dum Chica

El diablo – Horcas



Mejor Diseño de Portada

Baño María – terrivle, Iván Resnik, Valentina Luppino, El Ovbio (GANADORES)

Quiero mejor – Omar Souto, Nora Lezano

La lógica del escorpión – Renata Schussheim, Martín Gorricho

Súper Premium – Ultra – Nano Benayon

Mejor Álbum Artista de Tango



Pratanguero: 3° Esquina, la que se alumbra – Ariel Prat (GANADOR)

Contrapunto – Mariana Quinteros

¿Y el fin del amor? – Mariana Mazú

Mejor Álbum de Reggae / Ska



Hecho en Jamaica – Nonpalidece (GANADORES)

TULI – Señor Flavio

Rocker Riddim

Forever – Dancing Mood



Mejor Álbum Pop Alternativo



Maquillada en la cama – Juliana Gattas (GANADORA)

Grasa – Nathy Peluso

Cursi – Zoe Gotusso



Mejor Colaboración

AGUA – CA7RIEL & Paco Amoroso, TINI (GANADORES)

Arruinarse – Tan Bionica ft. Airbag

En Otra Vida – Yami Safdie y Lasso

Luck Ra: Bzrp Music Sessions, Vol. 61 – Bizarrap, Luck Ra

Es ahora – Abel Pintos & Luciano Pereyra

HOLA PERDIDA – Luck Ra, KHEA

Ahí ahí (Remix) – El Negro Tecla, DJ Tao, Pablo Lescano, L-Gante, La T y La M

Grabación del Año



Real gangsta love – Trueno (GANADOR)

Ojos verdes – Nicki Nicole

Luck Ra: Bzrp Music Sessions, Vol. 61 – Bizarrap y Luck Ra

Arruinarse – Tan Bionica ft. Airbag

Mejor Colección de Catálogo



Mercedes Sosa en New York, 1984 – Mercedes Sosa (GANADORA)

Canciones para cantar en el cordón de la vereda – Miguel Abuelo

Música del Alma – Charly García



Mejor Álbum Artista de Folklore



Legado popular I y II – Peteco Carabajal (GANADOR)

Mil noches – Juan Fuentes

Soy milonga – Casiana Torres

Que Sea Con Suerte – Soledad



Mejor Álbum Canción de Autor



Quiero mejor – Kevin Johansen (GANADOR)

REC or dando – María Pien

Ese Fuego – Luna Sujatovich



Mejor Álbum Banda de Sonido Cine/TV



Pedro Páramo – Gustavo Santaolalla (GANADOR)

Margarita, que tu cuento valga la pena – Margarita

El Encargado 3 – Alejandro Kauderer e Ignacio Gabriel

Cromañón – Varios artistas



Mejor Álbum Grupo de Folklore



A los amores – El folklórico Vol. 1 – Duratierra (GANADORES)

Sinfónico – Destino San Javier

Nocheros en la mesa – Los Nocheros

Mejor Canción de Rock

Yo ya sé – Charly García (GANADOR)

Lío – Eruca Sativa

Anarquía en Buenos Aires – Airbag

Buenos tiempos – Dillom

Pasos al costado – Turf y Milo J

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental



Costero Criollo – Noelia Sinkunas y Milagros Caliva (GANADORAS)

La Marca – Orquesta de Tango del Falla

Neotípico – Ramiro Boero



Mejor Canción Urbana



Real gangsta love – Trueno (GANADOR)

Young Miko: Bzrp Music Sessions, Vol. 58 – Bizarrap, Young Miko

3 pecados después – Milo J

Máscara – Nicki Nicole & Duki

Cuando te vi | CROSSOVER #5 – Big One, Maria Becerra, Trueno



Mejor Canción Tropical / Cumbia



Perdonarte, ¿para qué? – Los Ángeles Azules y Emilia Mernes (GANADORES)

Amor de Vago – La T y la M, Malandro

Hoy – Valentino Merlo y The La planta

Te amo – Fer Vázquez y Flor Álvarez

Piel – Tiago PZK y Ke Personajes

Si Un Día Estás Sola | CROSSOVER #7 – Emanero, Valentino Merlo y Big One

Dice que no le importa – La Delio Valdez y Los Palmeras



Mejor Canción Pop Urbano



Agora – María Becerra (GANADORA)

La cueva – Cazzu

A vos – Milo J

Aprender a amar – Nathy Peluso

Noviogangsta <3 – Emilia



Mejor Álbum Música Electrónica



Artificial – Peces Raros (GANADORES)

DUALIDAD – Malena Narvay

R333MIX – Evlay

Satisfire – Six Sex

Mejor Canción de Rkt



San Turrona - La Joaqui (GANADORA)

Antes que me vaya - L-Gante

Tal Para Cual - Salastkbron y Omar Varela

Gitano - Ponte Perro y Doble P

Suelta - Callejero Fino

Mejor Álbum Pop Urbano

Modales - Yami Safdie

Baño María - CA7RIEL & Paco Amoroso (GANADORES)

GOTTI - Tiago PZK



Mejor Videoclip Corto



Pa - Dirección: Bárbara Farré

Fanático - Dirección: Lautaro Espósito y Lali (GANADORES)

Arruinarse (En Vivo En River Plate) - Dirección: Andrea Ussher

MVP - Dirección: Agustín Portela

Mejor Álbum Artista Pop



Vuelve - Axel

Momentos - Nahuel Pennisi (GANADOR)

Un mechón de pelo - TINI

Mejor Canción de Cuarteto

No podrás - En vivo - Eugenia Quevedo

Luck Ra: Bzrp Music Sessions, Vol. 61 - Bizarrap y Luck Ra

Mil preguntas- Q´ Lokura y Luck Ra

Fama de Diabla - La K’onga - David Bisbal - Emanero

Hola perdida - Luck Ra y KHEA (GANADORES)

Mejor Canción de Tango

Pesar - Melingo y Pity Álvarez

Tormenta - Lidia Borda y Daniel Godfrid (GANADORES)

La vida del brujo - Sexteto Fantasma

Mejor Videoclip Largo



Luna en Obras- Dirección: Hernán Marino

Baño María- Dirección: Brian Kazez (GANADORES)

La Última Noche Mágica En Vivo - Estadio River Plate - Dirección: Andrea Ussher y AgustÍn Svarz

Mercedes Sosa en New York, 1974 - Dirección: Martín Benchimol

Un mechón de pelo - Dirección: Terrivle, Bàrbara Farré

Intro + 3 pecados + Ni Carlos ni José -,Dirección: Justo Benedetto



Mejor Álbum en vivo



La Última Noche Mágica En Vivo - Estadio River Plate - Tan Biónica (GANADORES)

BAÑO MARÍA En vivo - Buenos Aires - CA7RIEL & Paco Amoroso

Airbag - En vivo - Estadio Vélez - Airbag

18 En vivo - Estadio de Morón - Milo J

Q’LOKURA / Zapada EN VIVO en UN POCO DE RUIDO! - Pinky SD, Un Poco de Ruido, Q’Lokura



Mejor Canción de Folklore



Siempre a la misma hora - Teresa Parodi (GANADORA)

Raza Morena - Flor Paz

Como un tren - Juan Fuentes y León Gieco

De la forestal - Patricia Gómez Grupo

Mi Última Carta - Los Nocheros y Chaqueño Palavecino

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia



Tu patrona de lujo - La Joaqui (GANADORA)

Conmigo te gustó - Nico Mattioli

Celda 4 - L-Gante



Mejor Canción de Pop



Fanático - Lali (GANADORA)

Pa - Tini

La_Playlist.mpeg - Emilia

IMAN (Two Of Us) - Maria Becerra

En otra vida - Yami Safdie y Lasso

Es ahora - Abel Pintos y Luciano Pereyra

Mejor Álbum Rock Alternativo

Ultracromático - Daniel Melero

No hagas que me arrepienta - Winona Riders

Por cesárea - Dillom (GANADOR)

Correntada - El Plan de la Mariposa

De fábrica (versión extendida) – Florian

Mejor Canción Pop Rock



No entiendo si es amor - El Zar

Cristal - Indios

Verte de cerca - Airbag

De abajo para arriba - Un verano

Arruinarse - Tan Biónica ft. Airbag (GANADORES)

La renta - SER y Paty Cantú



Mejor Álbum Urbano



NAIKI- Nicki Nicole

166 - Milo J

AMERI - Duki

El último baile - Trueno (GANADOR)

En dormir sin Madrid (deluxe) - Bizarrap y Milo J

Mejor Álbum Grupo de Rock

Cocoliche Life - Bersuit Vergarabat

Nueve - Massacre (GANADORES)

Esencia - Cruzando el charco

Mejor Álbum de Cuarteto

De Córdoba pal mundo - Eugenia Quevedo

Serie favorita - La K’onga

Que nos falte todo - Luck Ra (GANADOR)

BXXI: fiesta cuartetera en el Luna Park - Banda XXI

Pisando firme - Ulises Bueno

Mejor Álbum de Pop Rock



Un Verano - Un Verano

MARTTEIN - Marttein

Jet Love - Conociendo Rusia (GANADORES)

Salvando las distancias - Benjamín Amadeo

Mejor Nuevo Artista

Dum Chica

Juana Rozas

Olivia Wald (GANADORA)

Margarita

K4OS



Canción del Año



IMAN (Two Of Us) - Maria Becerra

Ojos verdes - Nicki Nicole

Hola perdida - Luck Ra y KHEA

Luck Ra: Bzrp Music Sessions, Vol. 61 - Bizarrap y Luck Ra

3 pecados después - Milo J

Fanático - Lali (GANADORA)

Cirugía - Dillom

Verte de cerca - Airbag

Real gangsta love - Trueno

En otra vida - Yami Safdie y Lasso

Mi primer amor - Luciano Pereyra