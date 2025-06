Las reglas de conducta que debe cumplir Cristina Kirchner para no ser enviada a una cárcel

Los jueces del Tribunal Oral Federal N° 2 impusieron una serie de reglas de conducta que debe cumplir Cristina Kirchner en la prisión domiciliaria en su departamento de Constitución. Si no las cumple, puede revocarse el arresto domiciliario.

El tribunal integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Gimenez Uriburu planteó un equilibro entre los pedidos de la defensa de la ex presidenta y el reclamo de los fiscales, que rechazaron la prisión domiciliaria.

Estas reglas son:

- Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor, que deberá justificar debidamente.

- Deberá pedir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción, si quiere salir de su casa.

- Deberá “abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”.

- En 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, médicos que la tratan y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial.

- Cualquier otra persona que no esté en el listado y quiera entrar a la casa debe pedir permiso al tribunal y explicar los motivos del ingreso.

- La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión debe elevar los resultados de la supervisión cada tres meses. Allí se evaluará el grado de acatamiento de las reglas de conducta impuestas.

- Usar una tobillera electrónica para controlar que no deje la vivienda. La Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, acudirá a su casa para colocarle un dispositivo de vigilancia electrónica.

Si bien no hay una instrucción específica sobre el uso del balcón, pareciera no tener restricciones para asomarse, siempre y cuando no se produzcan perturbaciones en la tranquilidad del vecindario.

Lo mismo ocurre en el caso del uso de redes sociales y de internet, así como si desea realizar transmisiones por streaming, para lo que no tiene limitaciones.