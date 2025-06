Cristina Kirchner convocó a Kicillof a una reunión para definir la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires

La presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, convocó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a un encuentro que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.





Cerca del mediodía, allegados al mandatario bonaerense difundieron una imagen en donde se lo veía inaugurando una plaza en La Plata para relativizar la concreción del encuentro.



A las 12:22 llegó el diputado nacional Máximo Kirchner al lugar de la reunión. Lucía campera verde y gorrita.



El de este jueves es el segundo contacto directo entre ambos dirigentes, luego de que la exmandataria confirmara el lunes pasado que será candidata a legisladora bonaerense por la Tercera Sección Electoral.



El primero se registró el martes por teléfono a instancias de un gesto de CFK, quien promovió un diálogo telefónico con quien fuera su ministro de Economía durante su segunda gestión como presidente, entre 2011 y 2015.



Ese diálogo -contaron allegados a ambos líderes- fue en un tono amigable y sirvió para romper la pared que se había levantado entre ellos por las tensiones que se habían originado primero por la elección de autoridades del Partido Justicialista a nivel nacional -cuando Kicillof evitó respaldar públicamente a su mentora- y en una segunda instancia por la falta de acuerdo en torno a la estrategia electoral para la provincia de Buenos Aires.



Si bien es improbable que Cristina Kirchner y Axel Kicillof reconfiguren la relación que tenían antes de que se produjera el distanciamiento, la ex mandataria busca que sellar la unidad frente al avance de La Libertad Avanza, que en conjunto con el PRO amenaza con ganar la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas, que este año tendrán dos capítulos: en septiembre, con los comicios de diputados y senadores locales, y en octubre con la definición de cargos nacionales.



Esta mañana, el secretario de Culto Nahuel Sotelo, dirigente libertario que suena como candidato en la provincia de Buenos Aires “chicaneó” a Cristina Kirchner, al asegurar que “cualquiera de los pibes” que integran el espacio liderado por el presidente de Javier Milei está en condiciones de ganar la Tercera Sección.



El Gobierno dejó trascender que efectivamente buscará un joven liberal para confrontar con la ex mandataria. Esta semana hubo rumores en torno a una posible postulación de Daniel Parisini, conocido como “El Gordo Dan”, aunque en principio no tiene las credenciales necesarias para presentarse ya que nació en Santiago del Estero y reside en Recoleta, CABA.