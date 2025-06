Guillermo Francos: “Cristina Kirchner no está proscripta por voluntad política, sino porque cometió ilícitos”

El día después de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner en la causa por corrupción en Vialidad, el Gobierno resaltó el funcionamiento del Poder Judicial y salió a desmentir las versiones que hablaban de un supuesto pacto de impunidad.

Guillermo Francos descartó que la gestión libertaria tuviese un acuerdo con el kirchnerismo para que la expresidenta no sea condenada, y remarcó que el fallo de la Corte Suprema demuestra que la Justicia es independiente.

"Los jueces que la condenaron a Cristina Kirchner en las distintas instancias judiciales en el proceso de instrucción, los fiscales, el tribunal oral, fueron designados por el kirchnerismo", dijo Guillermo Francos en declaraciones públicas.

El pasado martes, la Corte ratificó el fallo de la Cámara de Casación Penal en la causa Vialidad por corrupción en la obra pública, y matuvo firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, por lo que no podrá presentarse como candidata en las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires.

"No puede haber un pacto de impunidad porque no tenemos relación con los jueces, no tiene sentido ni siquiera comentar sobre especulaciones que hacen a veces sectores políticos", remarcó el funcionario nacional.

Además, Francos habló de sensaciones cruzadas debido a que el proceso judicial fue correcto, pero también habló de "tristeza" por la condena a una expresidenta de la República.

"Es malo para la Argentina, pero bueno finalmente lo importante es que la Justicia funciona y que después de un proceso independiente, con todas las garantías de la Constitución, se llegó a esta condena", sentenció el jefe de Ministros.

El funcionario también descartó la posibilidad que el presidente Javier Milei indulte a Cristina Kirchner y que haya mayor conflictividad social, debido a las protestas del kirchnerismo.

"Hablé con la ministra de Seguridad para analizar y la situación fue de mucha calma, más allá de las expresiones concretas en la sede del PJ, manifestaciones de dirigentes políticos, pero era algo que se esperaba", manifestó.