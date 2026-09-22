Camilo habló de su relación con Evaluna y se emocionó al contar cómo la ve como mamá: “Resignifiqué el amor que siento por ella”

Camilo atraviesa una nueva etapa personal y artística marcada por la llegada de sus dos hijas, Índigo y Amaranto, fruto de su relación con Evaluna Montaner, su esposa. En ese contexto, el cantante colombiano presentó “El Árbol”, el primer corte de su próximo álbum de estudio, Para Cuando Sean Mayores, que será el quinto de su carrera.

En una entrevista con Tu Música Hoy, Camilo habló sobre el proceso creativo detrás del nuevo disco, pero también se refirió de manera muy emotiva a su vínculo con Evaluna y a la forma en que la maternidad transformó su percepción sobre ella.

“Yo hablo de ella y me da ganas de llorar instantáneamente”, confesó el músico al referirse a su esposa. Y agregó: “Yo salgo en la foto como un buen papá porque Evaluna es la calidad de mamá que es ahí. Cualquier papá sale ahí en la foto y sale en la foto del mejor papá del año”.

Camilo explicó que observar a Evaluna en su rol de madre produjo un cambio profundo en sus sentimientos hacia ella. “Cuando tú estás acompañado de alguien llenando ese rol de una manera tan esencialmente poderosa, yo resignifiqué el amor que siento por Evaluna”, sostuvo.

El cantante también recordó el impacto que tuvo para él acompañar a su esposa durante el nacimiento de sus hijas. “Ver parir a Evaluna en primer plano, ver a mi esposa... Yo resignifiqué la calidad del amor que siento por ella viéndola ahora siendo mamá”, expresó.

En ese sentido, Camilo definió a Evaluna como una de las personas centrales de su vida y destacó el vínculo que construyeron a partir de la familia que formaron.

La llegada de Amaranto y el nuevo mundo de Índigo

Durante la entrevista, Camilo también habló sobre cómo vivió la llegada de Amaranto, su segunda hija, y sobre el proceso que atravesó Índigo al dejar de ser hija única.

Según contó, una de las cosas que más valoró del nacimiento de Amaranto fue que su hija mayor pudiera descubrir que, aunque es profundamente importante para sus padres, no siempre puede ocupar el centro de todo.

“Cuando nació mi segunda hija, Amaranto, lo que más me parecía valioso de que hubiera nacido es que Índigo recibiera la noticia de que uno sí es el centro del universo, pero no todo el tiempo”, explicó.

El músico contó que a Índigo “le dio duro unos días”, pero que rápidamente comenzó a adaptarse a la nueva dinámica familiar.

Con humor, Camilo relató además que recientemente llegaron dos gatos a su casa, por lo que ahora Amaranto también tuvo que descubrir que no es el centro absoluto de atención.

“Ahora Amaranto recibió la noticia de que ella no es el centro del mundo, sino que ahora hay dos gatos que la desplazaron”, bromeó. Inmediatamente aclaró: “No mentira, no la desplazaron. Al contrario, le están dando mucho en qué trabajar”.

“El Árbol”, una canción para aprender a vivir el presente

La conversación se dio en el marco del lanzamiento de “El Árbol”, una canción que nació a partir de una pregunta: “¿Qué harías si hoy fuera la última vez?”

La premisa llevó a Camilo a reflexionar sobre esas situaciones cotidianas que muchas veces se viven sin advertir que podrían ser las últimas. El cantante planteó qué habría ocurrido si hubiera sabido que aquel sería el último abrazo a una persona querida, la última vez con sus amigos de la escuela o la última vez que montaría la bicicleta de su infancia.

“Si hubiera sabido, me hubiera abrazado al momento, no esperar a que se haga recuerdo, pa’ ignorarlo después”, canta en el tema.

“El Árbol” también representa para Camilo un reencuentro con su propia infancia. Según explicó, la canción terminó funcionando como una forma de recuperar al niño de ocho años que podía detenerse a contemplar el paso del tiempo mientras jugaba y se refugiaba en un árbol de limón.

“Estoy acordándome de mí. Estoy retomándome”, explicó el artista. Y comparó esa sensación con la de alguien que olvidó algo y, después de pasar todo un día intentando recordarlo, finalmente consigue recuperar aquello que había perdido.

El nuevo disco de Camilo

Para Cuando Sean Mayores será el quinto álbum de estudio de Camilo y llegará poco más de dos años después de Cuatro, su anterior producción, con la que exploró la salsa y obtuvo una triple nominación a los Latin Grammy 2024.

El nuevo trabajo estará atravesado por la mirada del cantante sobre la vida adulta y tendrá como destinatarias principales a sus hijas Índigo y Amaranto, a quienes busca dejarles una suerte de “manual de instrucciones” para cuando sean mayores.

Camilo también llevará las nuevas canciones a los escenarios con el “Para Cuando Sean Mayores Tour”, que comenzará en Estados Unidos y continuará por distintos países de Latinoamérica, entre ellos Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay y Colombia. Para febrero de 2027 están previstas presentaciones en México.