“Hoy sería muy cancelable”: Nicole Neumann recordó la polémica tapa de Gente cuando tenía 12 años

Nicole Neumann repasó distintos momentos de su vida durante una entrevista con Mario Pergolini en “Otro Día Perdido” y volvió sobre una de las imágenes más polémicas de sus comienzos como modelo: la tapa de la revista Gente publicada en 1992, cuando tenía apenas 12 años, bajo el título “Sexy a los 12”.

Al mostrarle la tapa durante el programa, Pergolini fue quien comentó que la imagen resultaba incómoda al verla desde la actualidad. “La vi y hasta me pareció incómoda”, señaló el conductor.

Nicole, por su parte, coincidió en que se trata de una imagen que hoy sería recibida de otra manera y calificó aquella tapa como “muy cancelable”.

“Hoy sería muy cancelable. Es tremenda”, sostuvo la modelo al recordar aquella producción.

La tapa fue publicada en 1992, poco después de que Nicole cumpliera 12 años. Durante la charla, Pergolini remarcó cuánto cambiaron los códigos sociales y mediáticos desde aquella época.

“Sexy a los 12, chicos, el título. O sea, una locura”, expresó Nicole al volver sobre la portada.

“Cuando veo a mi hija de 12 años, ni a la de 15 la dejaría”

La modelo también analizó aquella producción desde su presente como madre y comparó la situación con la que vivirían actualmente sus propias hijas.

“Cuando yo la veo a mi hija de 12 años, ni a la de 15 la dejaría”, afirmó.

Nicole explicó que hoy una producción de esas características le generaría un rechazo inmediato si estuviera involucrada una de sus hijas.

“Me dicen: ‘Che, te hago esta foto para ella’. No, ni loca. Menos a la de 12, la veo ahí con sus caballitos”, relató.

La modelo consideró que la tapa representa también un ejemplo de cómo cambió la mirada social sobre la exposición de las adolescentes.

“Es de los 90 esta foto, año 92, que yo acababa de cumplir 12 años. Esta es una gran muestra de cómo han cambiado las cosas”, reflexionó.

Las preguntas que recibía con 13 y 14 años

Durante la entrevista, Neumann recordó además algunas de las situaciones que atravesó cuando todavía era muy chica y ya tenía una fuerte exposición mediática.

Entre ellas, mencionó una pregunta que le habían realizado en una entrevista cuando tenía alrededor de 13 o 14 años.

“Me preguntaban: ‘¿Y vos, en una nota de revista, cómo manejás los ratones de los tipos que miran?’”, contó.

Nicole explicó que directamente no entendía el sentido sexual de la pregunta.

“Yo, con 13, 14 años, decía: ‘No, ¿de qué me estás hablando? Yo no sé. Yo no manejo ningún ratón de nadie, ni idea’”, recordó.

Según relató, ella simplemente disfrutaba de la posibilidad de vestirse, maquillarse y participar de producciones como parte de su trabajo, sin comprender necesariamente la mirada adulta que podía existir detrás de esas imágenes.

“Yo voy a trabajar. Me gusta disfrazarme con ropa de grande, con los tacos, con el maquillaje, con el pelo, pero fin. No sé ni idea lo que le pasa al otro. Será del otro, no tengo ni idea”, explicó.

El rol de su mamá durante sus primeros años

Nicole también recordó el papel de su madre durante aquella etapa de su vida. Al ser menor de edad, muchas de las críticas por su exposición pública estaban dirigidas hacia ella.

“Como era tan chica, le daban más con un palo a mi mamá que a mí. ‘¿Por qué permiten esto?’, ‘ella que manda a trabajar a la chica’, ‘seguro es un trabajo frustrado de ella’”, recordó.

La modelo remarcó que su madre estaba presente durante las actividades que realizaba.

“Estaba mi mamá al lado, estaba ahí presente, muy presente”, afirmó.

De esta manera, Neumann recordó una etapa en la que, pese a su corta edad, comenzó a quedar expuesta a una mirada mediática y adulta que años después analiza desde una perspectiva completamente diferente.

La diferencia entre aquella época y las redes sociales

La conversación también giró alrededor de los cambios que se produjeron entre los años 90 y la actualidad.

Nicole señaló que cuando comenzó su carrera no existían las redes sociales, por lo que tampoco tenía un contacto directo y permanente con las opiniones de quienes observaban su trabajo.

La modelo consideró que esa ausencia de redes sociales tuvo un efecto positivo en su experiencia, ya que no recibía de manera inmediata los comentarios que hoy pueden llegarle a una persona conocida.

Al mismo tiempo, destacó que las nuevas generaciones tienen actualmente acceso a mucha más información desde edades tempranas, aunque eso también implica enfrentarse a una exposición y a opiniones externas que antes no existían.