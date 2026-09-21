“Me cambió la vida a los 18 años”: Sergio Gonal recordó cómo empezó su carrera en los medios

“Yo fui papá a los 18 años. Yo terminé el colegio y prácticamente me puse a laburar porque siempre digo lo mismo: pasé de pensar cuánto costaba una entrada a un boliche y cuánto costaba un paquete de pañales. Me cambió la vida a los 18 años”, recordó Sergio Gonal al hablar sobre los primeros años de su vida y el comienzo de su carrera en los medios.

El humorista marplatense repasó su historia durante una entrevista con José María Listorti en el programa que el conductor realiza en Blender. Allí recordó cómo la paternidad a una edad temprana modificó sus prioridades y lo llevó a comenzar a trabajar para sostener a su familia.

Después de terminar el colegio, Gonal comenzó a trabajar junto a su padre. Primero estuvo vinculado al restaurante que tenía su abuelo en la zona de La Laguna de los Padres y luego se incorporó principalmente al taller de cartelería de su papá.

Al mismo tiempo, estudiaba teatro y buscaba una manera de desarrollar su vocación artística. Fue entonces cuando descubrió en los cuentos y el humor una posibilidad para comenzar a trabajar en los medios.

“Yo estudiaba teatro y había encontrado una buena beta con los cuentos y el humor para trabajar en la radio”, explicó.

Sus primeros pasos fueron en las radios de Mar del Plata, en una época en la que comenzaban a multiplicarse las emisoras de FM. Gonal empezó a participar de programas durante la madrugada, entre las 12 y las 6, y encontró allí un público particular.

Taxistas, trabajadores de hospitales, serenos y otras personas que trabajaban durante la noche comenzaron a convertirse en sus oyentes.

A partir de esa experiencia, decidió ir un paso más allá y se presentó en una radio marplatense con la propuesta de hacer su propio programa de humor. El primer auspiciante fue su propio padre, aunque rápidamente comenzó a conseguir anunciantes y a vender espacios comerciales.

“Yo le compré una hora, miércoles de 17 a 18, y a los dos meses ya tenía dos horas de lunes a viernes”, contó.

Gonal también recordó algunas de las estrategias que utilizaba para conseguir anunciantes y atraer audiencia. Entre ellas, organizaba entretenimientos y sorteos. En una de esas promociones, varios comercios se asociaban para comprar un televisor y luego entregarlo como premio.

Con el tiempo, el programa de radio se transformó en un programa de cable y su trabajo comenzó a abrirle nuevas oportunidades. Paralelamente, continuó haciendo teatro y participó de distintas producciones televisivas que se realizaban en Mar del Plata.

El salto a Videomatch

El gran cambio en su carrera llegó cuando logró ingresar a Videomatch, el histórico programa conducido por Marcelo Tinelli.

Gonal recordó que había enviado un video para participar de un casting y que, en aquella época, hacer una copia y enviar un cassette implicaba tiempo y dinero. Por eso, decidió seguir personalmente el recorrido del material para asegurarse de que llegara a destino.

Incluso llamó reiteradamente a la empresa para confirmar que habían recibido el video. Después de insistir durante meses, consiguió que finalmente el material fuera recibido por los responsables del programa.

Cuando pudo conocer personalmente al Chato Prada, recibió una frase que recordó durante la entrevista: “Qué insistente, qué perseverante”.

La espera finalmente terminó. Meses después llegó el llamado que esperaba: Marcelo Tinelli había visto el video y Gonal había sido seleccionado para formar parte de Videomatch.

Sin embargo, su llegada a Buenos Aires estuvo acompañada por dificultades económicas. Durante los primeros meses, el dinero que recibía no alcanzaba para cubrir el alojamiento, los viajes y, al mismo tiempo, enviar dinero a Mar del Plata para sus hijos.

“Yo tenía que dejar plata para los chicos en Mar del Plata, pagarme los micros, ver cómo pagaba acá las habitaciones. Yo digo: esto es imposible”, relató.

En ese momento apareció una ayuda que resultó fundamental. Jorge “Carna” Crivelli le ofreció quedarse en su casa, una situación que Gonal recordó con humor y que, según contó, terminó consolidando una amistad que continúa hasta la actualidad.

Cómo cambió su forma de hacer humor

Durante la entrevista, Gonal también habló sobre la transformación de su manera de hacer humor a lo largo de los años.

El humorista explicó que decidió abandonar determinados recursos que considera que actualmente pueden resultar ofensivos y que busca establecer otros códigos con el público.

“Lo que no hago es algo que pueda hacer daño a alguien”, sostuvo.

También señaló que los humoristas deben renovar sus materiales porque los chistes pueden perder efecto con el paso del tiempo. En ese sentido, destacó el impacto que tuvieron las redes sociales en la relación entre los artistas y el público.

Actualmente, Gonal presenta “El más nuevo de los viejos”, un espectáculo en el que aborda con humor los cambios, las costumbres y las situaciones cotidianas de quienes atraviesan los 50 años.