León XIV llega a la Argentina: se confirmó la agenda completa, día por día y los lugares que visitará

El papa León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11, en el marco de su gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú. Durante su estadía visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján y tendrá una intensa agenda que combinará actividades religiosas, encuentros institucionales y reuniones con distintos sectores de la sociedad. El Vaticano confirmó que el viaje por los tres países se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre.

El pontífice arribará a Aeroparque a las 16.30 del domingo 8 y será recibido oficialmente. Poco después se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. También tendrá una actividad con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Durante sus cuatro días en el país, León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica, en el barrio porteño de Recoleta.

Uno de los momentos centrales de la visita serán las tres misas multitudinarias que encabezará: la primera en el Monumento de los Españoles, en Palermo; la segunda en la explanada de la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y la tercera frente a la Basílica de Luján.

Además, mantendrá encuentros con jóvenes, trabajadores, representantes de distintas confesiones religiosas, integrantes de la Iglesia argentina y personas privadas de su libertad.

La agenda completa de León XIV en la Argentina

Domingo 8 de noviembre: llegada y encuentro con Milei

16.30: llegada al aeropuerto internacional Jorge Newbery, donde se realizará el recibimiento oficial.

17: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

17.20: ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada.

17.50: encuentro con el presidente Javier Milei.

18.30: reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre: misa en Palermo y encuentros institucionales

9.15: visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

11.30: misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde el Papa pronunciará la homilía.

16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina.

17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

18.45: celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

19.45: cena con los obispos en el Arzobispado.

Martes 10 de noviembre: Córdoba y encuentro con jóvenes

7.30: salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires rumbo a Córdoba.

9: llegada al aeropuerto internacional de Córdoba.

10: misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

15.15: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

16.55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18.10: llegada a Aeroparque.

20.15: vigilia con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

Miércoles 11 de noviembre: Devoto, Luján y partida

8: visita a la cárcel de Villa Devoto y saludo del Papa.

10: misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

13.30: ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

14: salida del vuelo rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira por América Latina.

La reacción del Gobierno

La confirmación del programa fue recibida por el Gobierno nacional como una noticia de relevancia institucional. La Oficina del Presidente agradeció al Papa y a la Santa Sede por la visita y destacó el trabajo realizado durante los meses previos para organizarla.

El canciller Pablo Quirno también se refirió al anuncio y calificó la confirmación de la agenda como una “enorme alegría” y una “muy buena noticia para comenzar la primavera”.

La visita tendrá además una dimensión diplomática, ya que León XIV será recibido por el Presidente en la Casa Rosada y mantendrá encuentros con autoridades argentinas y representantes del cuerpo diplomático.

La polémica por la Marcha del Orgullo

La visita del Papa también generó una controversia alrededor de la Marcha del Orgullo, prevista para el sábado 7 de noviembre, un día antes de la llegada de León XIV a Buenos Aires.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pidió a los organizadores que trasladaran la movilización al 21 de noviembre, debido al operativo de seguridad y logística previsto para la visita papal. La normativa porteña establece que la Marcha del Orgullo es definida por las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las personas LGBTIQ+.

Los organizadores rechazaron el pedido y argumentaron que miles de personas ya organizaron sus viajes, reservaron alojamiento y coordinaron su participación para el 7 de noviembre. También sostuvieron que una modificación de fecha afectaría una planificación que lleva meses.

Desde el Gobierno porteño señalaron que el operativo por la visita de León XIV requiere un despliegue excepcional de seguridad, logística y servicios y plantearon la reprogramación como una alternativa para poder acompañar la movilización con los recursos habituales.

La coincidencia de ambas actividades abrió así una discusión sobre la organización del espacio público porteño durante ese fin de semana y sobre la posibilidad de garantizar los operativos correspondientes para acontecimientos masivos consecutivos.