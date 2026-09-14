Tini frenó su show y habló de su salud mental: “Hoy sigo con psiquiatra”

Tini Stoessel protagonizó un momento de profunda emoción durante su show en El Salvador, donde decidió detener por unos minutos el espectáculo para hablar con sus fanáticos sobre su salud mental y el proceso personal que atravesó durante los últimos años.

La cantante contó desde el escenario que fue diagnosticada con depresión y que actualmente continúa realizando un tratamiento con profesionales de la salud mental.

“Yo pasé por un proceso que se llama depresión, diagnosticada, y a día de hoy sigo con psiquiatra”, expresó Tini frente al público.

Luego, la artista destacó que también continúa acompañada por una psicóloga y por las personas más cercanas de su entorno. “Sigo con psiquiatra, con psicóloga, con mis amigas de toda la vida, con mi equipo que me acompaña hace mucho y con todos ustedes que me siguen dando un amor que no sé cómo agradecérselos”, manifestó.

Las palabras de Tini se dieron durante una presentación de Futttura, en un momento en el que la cantante repasó algunas de las experiencias que marcaron su vida en los últimos años y que también quedaron reflejadas en su música.

El mensaje de Tini para quienes atraviesan un momento difícil

La artista también aprovechó el momento para hablarle directamente a quienes se sienten identificados con las canciones de su álbum Un mechón de pelo, trabajo en el que abordó distintas situaciones personales.

“Si este álbum o cualquiera de las canciones les acompañó o les está acompañando en alguno de esos procesos, quiero que sepan que no están solos”, aseguró.

Tini también reflexionó sobre la posibilidad de transformar las experiencias dolorosas en aprendizajes y de atravesar diferentes etapas personales.

“Dejar estas versiones de uno mismo para convertirse en una versión diferente, no sé si nueva, pero convertir esos dolores en entendimiento, en aprendizaje”, sostuvo durante el recital.

El show había sido suspendido por el temporal

La presentación en El Salvador se realizó finalmente el domingo, después de que el espectáculo previsto para el sábado tuviera que ser reprogramado por una tormenta eléctrica, fuertes ráfagas de viento y problemas técnicos.

La cantante había explicado que las condiciones no permitían realizar el show de manera segura y que el temporal había afectado parte de la infraestructura.

“Hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder. Las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura”, había explicado Tini.

La artista remarcó además que la decisión estuvo vinculada con la seguridad del público, los bailarines, los músicos y todo el equipo que participa del espectáculo.

Finalmente, el recital pudo realizarse al día siguiente y Tini aprovechó ese encuentro con sus fanáticos para abrirse sobre su salud mental y compartir un mensaje de acompañamiento para quienes atraviesan situaciones similares.