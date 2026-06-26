"Busquen en la casa de la madre": el padre de Jesica Cirio lanzó una explosiva acusación y se sumaron nuevas revelaciones sobre el escándalo de los dólares

La investigación que rodea a Jesica Cirio sigue sumando capítulos y, mientras la Justicia intenta reconstruir el origen de su patrimonio tras la difusión de los videos en los que aparece rodeada de fajos de dólares, en las últimas horas surgieron nuevas declaraciones que volvieron a sacudir el caso.

A las imágenes que ya generaron un fuerte impacto público se sumaron ahora las explosivas acusaciones de Horacio Cirio, padre de la conductora, una dura reflexión del periodista Baby Etchecopar durante una entrevista en TV Pública y el inesperado testimonio de quien fue empleada doméstica de la modelo, que aseguró que las escenas difundidas no le causaron sorpresa.

La acusación del padre de Jesica Cirio: "Vayan a la casa de la mamá"

Horacio Cirio rompió el silencio en una entrevista con América, donde fue consultado por la situación judicial y mediática que atraviesa su hija.

Aunque evitó afirmar que Jesica hubiera cometido un delito, reconoció que el patrimonio que hoy se conoce no coincide con el que él recordaba.

"No sé. Yo escucho, miro y veo todo lo que pasan. Hasta donde estuve con ellos, tenían un auto y el departamento de Ortega y Gasset. Ese era el patrimonio de ella en ese momento", sostuvo.

Sin embargo, la declaración que más repercusión generó fue la que dirigió contra Marta Perutich, madre de la modelo.

"Les recomiendo, ¿por qué no van a la casa de Martita, mi ex en Lanús? Jesica la quiere tanto a la mamá y está al tanto. Ella puede dar datos. De paso, que vayan y miren. No me consta, puede haber tantas cosas ahí", disparó.

Incluso remarcó, en otra entrevista con LACA Stream que la vivienda está ubicada junto a la Comisaría Segunda de Lanús y agregó: "No estaría mal que peguen un vistazo".

Horas después volvió a profundizar sus acusaciones al afirmar que la actual pareja de su exmujer "es un transa de la zona" y volvió a deslizar sospechas sobre ese domicilio.

"Quizá si van para esa casa, encuentran algo", insistió, sin aportar pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

Durante las entrevistas también dejó al descubierto la fractura definitiva del vínculo con su hija.

"Es mi hija, pero tuve dos infartos y nunca me llamó", expresó.

Además, denunció que años atrás Jesica lo habría perjudicado en una disputa vinculada a un domicilio, situación que —según aseguró— contó con la intervención del abogado Fernando Burlando.

Horacio Cirio también hizo referencia a la muerte de Verónica Mestre, media hermana de la conductora, ocurrida meses atrás. Según afirmó, la mujer "murió de abandono", al sostener que atravesaba problemas de adicciones y fue encontrada sola en su vivienda.

Baby Etchecopar: "Cada dólar que veo en ese cajón es nuestro"

Mientras las declaraciones del padre de la modelo ganaban repercusión, Baby Etchecopar también fijó una postura sobre el caso durante una entrevista concedida a TV Pública.

El periodista cuestionó con dureza las imágenes difundidas y vinculó el dinero exhibido con los recursos del Estado.

"Cada dólar que veo en ese cajón es nuestro", afirmó.

Además, puso el foco en el nivel de gastos que, según sostuvo, mantenía la conductora.

"Jesica Cirio gastaba por mes en joyas y carteras importadas —que no las puede comprar cualquiera— un básico de 50.000 dólares", aseguró.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente en redes sociales y alimentaron nuevamente el debate sobre el origen del patrimonio de la modelo.

La mucama rompió el silencio: "No me sorprendieron los videos"

Como si las declaraciones del padre de Jesica y de Baby Etchecopar no fueran suficientes, en las últimas horas apareció un nuevo testimonio.

Quien fue presentada como exempleada doméstica de Jesica Cirio habló públicamente sobre los videos de los dólares y dejó una frase que rápidamente cobró relevancia.

"No me sorprendieron los videos", aseguró.

La mujer evitó brindar mayores precisiones sobre lo que presenció durante el tiempo que trabajó en la vivienda, aunque su declaración fue interpretada como un nuevo elemento que alimenta la polémica.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa avanzando para determinar el origen del dinero y de los bienes atribuidos a la conductora. En paralelo, cada nueva declaración pública —desde las acusaciones de su padre hasta las críticas de Baby Etchecopar y el testimonio de la exempleada doméstica— vuelve a colocar a la modelo en el centro de uno de los casos más resonantes del año.