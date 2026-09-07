“Hace 53 años que el peronismo no ganaba en Marcos Juárez”: Nancy Pazos analizó el histórico triunfo de Font en Córdoba

Este domingo, el peronismo dio el batacazo al ganar las elecciones a intendente de la localidad de Marcos Juárez, en Córdoba, un bastión que es considerado el "kilómetro cero" de Cambiemos.

Gustavo Font desbancó a Sara Majorel y a partir de diciembre será el nuevo alcalde.

Con más del 90% de los votos escrutados, se impuso con poco más del 46% del apoyo y aventajó por más de 25 puntos a Pedro Dellarossa, ex intendente que buscaba su tercer período en la gestión local pero que se quedó en torno al 19%, consumando así la primera victoria del PJ en 50 años.

El tercer lugar fue para Gerardo Pasquali, candidato de la UCR y el Partido Demócrata, que cosechó poco más de 16 puntos.

“Le dicen el kilómetro 0 del macrismo porque fue el primer triunfo macrista ahí. 53 años que el peronismo no ganaba ahí”, afirmó la periodista Nancy Pazos.

Y continuó: “Para que se gane en Marcos Juárez, hubo que hacer un esfuerzo impresionante, primero y principal, para unificar al peronismo entero. 26 puntos en un lugar absolutamente gorila”.

“En este lugar, el gobierno perdió. Ahí podemos llegar a ver una semilla de lo que puede ser inteligentemente, un armado opositor a este gobierno”, analizó.

Asimismo, sumó: “Si yo estuviera en el gobierno, estaría hoy mirando con detalle lo que pasó porque a pesar de todo, se dio vuelta 53 años de historia”.

Font encabezó la boleta de Generación Marcos Juárez y estuvo acompañado por Eduardo Foresi, titular del PJ local.

"Vamos a hacer más grande la ciudad de Marcos Juárez":

Minutos después de consumado el triunfo, Font le agradeció a su familia por el apoyo y reveló un llamado del mandatario cordobés, Martín Llaryora, para saludarlo por el triunfo.

"He recibido el llamado del gobernador hace unos momentos. Muy agradecido por sus palabras y por acompañar en todo momento. Me invitó a reunirme con él", dijo y cerró: "Vamos a hacer más grande la ciudad de Marcos Juárez".

Además de comunicarse por privado, el gobernador lo felicitó públicamente por el triunfo. "Germán tiene la fuerza y la capacidad para hacer que Marcos Juárez siga creciendo", aseguró.

También reconoció al resto de los candidatos y espacios políticos que participaron de las elecciones "con madurez y respeto". "La democracia se fortalece cuando podemos competir, debatir nuestras diferencias y, al día siguiente, empujar juntos los proyectos comunes", dijo públicamente.

"La gente estaba cansada de que siempre hubiera excusas", expresó el ganador en una reciente entrevista al analizar las claves de su victoria enfocada en las prioridades de los vecinos.

Giro en Marcos Juárez, el "kilómetro cero" de Cambiemos:

Motor sojero de la llamada pampa gringa, fue el municipio que funcionó como laboratorio de pruebas en donde el PRO y la UCR concluyeron que podían gobernar juntos. Allí nació el mito fundacional de Cambiemos, la alianza de los amarillos, los radicales y los cívicos, que un año después terminaría llevando a Mauricio Macri a la Casa Rosada.

Doce años, tres gestiones y una pandemia después, los 24 mil marcos juarenses fueron llamados a las urnas y el resultado fue un batacazo del peronismo, aunque en un clima particular: la elección no estuvo marcada por los sellos nacionales y no hubo caravanas de dirigentes.

Por caso el PRO le retaceó su marca al ex intendente, pese a los gestos públicos de apoyo que le llegaron del ex presidente Mauricio Macri y de la senadora Patricia Bullrich.

Asimismo, los libertarios no lograron cerrar un acuerdo con Dellarossa y terminó sin lista propia.

Un dato relevante de la elección fue el bajo nivel de participación. Según información de la Junta Electoral, votó el 62,5% del padrón, unas 15.495 personas sobre 24.806 habilitadas, una cifra inferior a la registrada en 2022.

La elección se desarrolló de manera desdoblada de los comicios provinciales y nacionales, tal como establece la Carta Orgánica municipal. El nuevo intendente asumirá el 10 de diciembre al frente de una ciudad de unos 30 mil habitantes, con fuerte vínculo con la actividad agroindustrial y la producción de maquinaria agrícola.