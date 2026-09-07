"Massa es un profesional de la política": la visión de Durán Barba de cara a las próximas elecciones

El panorama político sumó una nueva opinión de cara al armado de las próximas elecciones.



Jaime Durán Barba analizó las estrategias de los partidos mayoritarios y puso el foco sobre la figura del peronismo y su capacidad de polarizar el voto de los ciudadanos.

Al evaluar la oferta electoral, Durán Barba fue contundente sobre las condiciones necesarias para que el escenario no se fragmente: “Massa es un profesional de la política”.



Durante una entrevista, el consultor ecuatoriano recordó el desempeño del peronismo en los últimos comicios y lanzó un fuerte elogio a su capacidad de maniobra: “Massa casi gana la presidencia en primera vuelta con una economía que tenía los índices catastróficos”.



Para Durán Barba, el impacto de su figura sigue vigente debido a sus condiciones personales. “Massa es muy inteligente, muy joven”, describió.



Finalmente, al analizar cómo impacta su perfil en el oficialismo actual, el estratega concluyó con una fuerte advertencia: “El profesionalismo de Sergio tendría recelo si fuese Milei”.



"Lo veo con una vocación inclaudicable de ser el presidente”:



El vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alexis Guerrera, respaldó fuertemente el paso del líder del Frente Renovador por el Ministerio de Economía.



Frente a las críticas sobre la inflación durante ese período, Guerrera argumentó que la situación actual permite reevaluar con otra perspectiva las decisiones de ese momento.

En ese sentido, puntualizó de forma tajante: "Sergio tuvo que tomar una decisión que hoy se puede evaluar más fácilmente en aquel momento era... ¿era con la gente adentro o con la gente afuera? Y tomó la decisión de que sea con la gente adentro".



Al profundizar sobre el contexto económico que debió administrar el ex ministro, el legislador señaló que Massa eligió que el impacto financiero recayera sobre las arcas públicas antes que sobre los hogares.



“¿A quién le puso el costo del momento que atravesábamos? Se lo puso al Estado argentino", afirmó Guerrera.



Además, recordó que la crisis estaba fuertemente condicionada por el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional contraído durante el gobierno de Mauricio Macri.



De cara al futuro político del peronismo y el armado electoral, Guerrera no dudó en posicionar a Massa como la figura clave para la etapa que viene.



Al ser consultado sobre si es el indicado para revertir las políticas de la gestión actual, respondió de manera contundente: "Para mí sí, a él siempre lo veo con una vocación inclaudicable de ser el presidente de nuestro país, pero también tiene un compromiso con los bonaerenses y tiene un compromiso con la unidad del peronismo".



Asimismo, definió su perfil como el de "un estadista" que reúne una "profunda convicción en el diálogo para la reconstrucción de la Argentina".



El Frente Renovador reactiva su armado en la provincia de Buenos Aires y crece la expectativa por la palabra de Sergio Massa:



La interna del peronismo suma un nuevo capítulo de cara al rearmado político en el territorio bonaerense.



En medio de un escenario de alta expectativa, trascendió que el ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, podría volver a hablar ante la militancia en las próximas semanas, marcando su regreso a los escenarios tras más de un año sin brindar mensajes públicos.

El detonante de esta reaparición sería un encuentro de juventudes del Frente Renovador programado para el 19 de septiembre, el cual funcionaría como la plataforma para que Massa reactive su armado en la provincia de Buenos Aires.



Según se analizó en A24, esta presentación "no quiere decir que vaya a hablar por ejemplo con los medios, pero sí que dé algún tipo de mensaje" dirigido al corazón de su fuerza política.



Respecto al contenido del discurso y la estrategia electoral de la coalición opositora, los periodistas señalaron que el ex candidato presidencial buscará marcar una fuerte postura organizativa de cara al futuro.



En términos institucionales, se anticipó que Massa "va a plantear de alguna manera, que el peronismo tiene que ir unido”.



Para lograr este objetivo, la propuesta central giraría en torno a dirimir los liderazgos mediante los mecanismos democráticos internos: "Tienen que ir a una gran PASO o a una PASO de dos o tres actores, y básicamente esa PASO tiene que nuclear a los principales actores".



Además de este ordenamiento interno, se espera que el dirigente despliegue fuertes cuestionamientos hacia la actual administración nacional.