"El Presidente y el Ministro de Economía están disociados de la realidad": la crítica de Guillermo Michel al rumbo económico del Gobierno

En el marco de una entrevista, el ex titular de la Aduana y especialista en materia tributaria, Guillermo Michel, analizó en profundidad el escenario socioeconómico actual.

Con cuestionamientos hacia el Palacio de Hacienda y la administración central, el ex funcionario sostuvo que los discursos oficiales de éxito financiero contrastan drásticamente con la situación diaria que atraviesan los comercios, las industrias y los hogares argentinos.

Al evaluar el rumbo económico y las prioridades de la gestión, Michel fue categórico respecto a la visión de las máximas autoridades.

Sostuvo que el análisis técnico del Ejecutivo ignora los problemas de las familias vulnerables y los trabajadores.

"El Presidente y el Ministro de Economía están disociados de la realidad porque no se ocupa del problema de fondo, que es mejorar el poder adquisitivo de los sueldos y las jubilaciones", lanzó.

Para el especialista, el núcleo de la disociación oficial radica en celebrar logros puramente financieros mientras se ignora el ahogo que sufren los sectores medios y los trabajadores.

"Los servicios están subiendo muy por encima de la inflación, eso hace que los sueldos pierdan su poder adquisitivo", advirtió, describiendo una dinámica en la que el aumento desmedido de tarifas de luz, gas, agua y transporte erosiona por completo cualquier pauta de estabilidad que intente mostrar el Palacio de Hacienda.

En este sentido, Michel fustigó la mirada tecnocrática del Ejecutivo, centrada exclusivamente en el equilibrio fiscal y la macroeconomía.

"Están mirando planillas de Excel que no reflejan cómo le cuesta a una familia llegar a fin de mes, pagar las tarifas o sostener un comercio abierto", argumentó, apuntando a que el superávit se sostiene de forma artificial "no pagando" deudas y postergando obligaciones básicas del Estado.

"En términos económicos el gobierno de Macri fue el peor desde la vuelta de la democracia":

El ex director de la Aduana trazó una línea histórica con otras gestiones de corte neoliberal. En ese sentido, Michel recordó el impacto de las políticas de endeudamiento y desregulación de finales del siglo pasado, y no dudó en catalogar con dureza los resultados de la gestión de Cambiemos.

"En términos económicos, el gobierno de Macri fue el peor desde la vuelta de la democracia", aseveró el especialista.

Bajo esa misma lectura conceptual, concluyó que la gestión de Javier Milei no solo replica aquellas premisas, sino que las profundiza al extremo, manifestando de manera contundente que el esquema actual "tiene lo peor de Macri, pero todavía más a flor de piel".

Tarifas y el ancla salarial:

Michel criticó la asimetría entre el congelamiento salarial frente a la inflación y la desregulación de precios. Al respecto, señaló que "el Estado ancló la variable de los salarios y al mismo tiempo liberó las tasas", mientras se priorizan beneficios impositivos para grandes corporaciones por sobre los contribuyentes locales.

Desregulación financiera y el ahogo de las familias:

El legislador alertó sobre el impacto del sobreendeudamiento debido a créditos con tasas elevadas en billeteras virtuales y la falta de regulaciones.

Indicó que "existe un alto nivel de morosidad en la sociedad", por lo que reclamó una intervención estatal para instrumentar mecanismos de refinanciación justos.

Durante la misma nota, Michel advirtió que el trasfondo de las medidas trasciende lo fiscal: "Milei no vino a aplicar un programa económico en la Argentina, lo que vino es a imponer un cambio de modelo social" .