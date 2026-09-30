Javier Milei trató de “basura, corrupta, inmunda” a la periodista de Infobae Maru Duffard

A través de la virtualidad, el presidente Javier Milei reposteó un mensaje de la cuenta @contrarelatoarg que apuntaba contra la periodista Maru Duffard y le agregó un comentario: "Me parece que a veces no puteamos lo suficiente a los periodistas... decirles que son basuras corruptas es poco... CIAO!".

El mensaje no nombra a Duffard, pero se difundió como respuesta a lo que ella había dicho en el programa de Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos, al referirse a la entrevista que días antes le había hecho a Máximo Kirchner en Infobae.

El posteo de @contrarelatoarg decía: "Maru Duffard encabeza el operativo de instalación de Cristina candidata 2027. Luego de la entrevista que le dio Máximo Kirchner, la periodista ignora la Ley y los valores de gobierno republicanos para sostener que sería "democrático" que Cristina condenada por corrupción sea candidata".

En paralelo, Milei también le dedicó otras palabras: “Para LA BASURA INMUNDA DUFFARD, si es alguien que comulga con sus nefastas ideas de izquierda, robar está bien”.

Y continuó: “Pasaron cerca de 2.000 años y aún hoy existen SORETES que piden por Barrabás. ZURDA INMUNDA DE DOBLE MORAL. CIAO!”.

Qué dijo la periodista:

Duffard conduce junto a Federico Mayol el ciclo Infobae En Vivo, donde el diputado Máximo Kirchner analizó la economía, el ajuste fiscal del Gobierno y el futuro político de Cristina.

La charla se publicó el 28 de septiembre. En el programa de Tenenbaum, la periodista rescató un punto del planteo de Kirchner sobre la ex presidenta, inhabilitada para presentarse a elecciones.

"A mí me parece muy interesante una cosa que él dijo, que hay un montón de gente que la quiere votar y no va a poder, y eso es cierto”, dijo.

“Entonces ahí me parece que como sociedad nos debemos un debate porque eso es cierto. Ahí hay una cosa para tener en cuenta de funcionamiento democrático", sostuvo.

De esta forma, Duffard planteó que la imposibilidad de votar a una dirigente con apoyo social es un tema que merece discusión pública.