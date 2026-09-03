”Está claro que nunca nuestro modelo funcionó”: el furcio de Javier Milei en Chile

En el marco del Foro de Madrid, que se celebra en Santiago de Chile, el presidente Javier Milei cometió un furcio durante su exposición que rápidamente trascendió en las redes.



“Si analizamos con un mínimo grado de honestidad y nos comparamos con los gobiernos anteriores, está claro que nunca nuestro modelo funcionó”, expresó el mandatario.

Acto seguido, se corrigió de inmediato al afirmar que “está claro que nuestro modelo funciona y que vamos por el rumbo correcto”.



Durante su discurso, Milei, además, apuntó contra el periodismo argentino al señalar que “resulta bastante curioso porque a veces en la Argentina uno prende el televisor y pareciera que en el país está todo mal”.



Críticas y reproches a la oposición:



La presentación del mandatario en el encuentro internacional incluyó duras descalificaciones contra su par español, Pedro Sánchez, reproches a Mauricio Macri por “dejarse correr” durante su gestión y una reivindicación explícita del derrocamiento de Salvador Allende en Chile.



También, convocó a consolidar una “alianza internacional de las ideas de la libertad”, arremetió contra la oposición a la que tildó de “zurdos mugrosos” y ratificó que no cederá ante las presiones políticas para alterar el rumbo de su plan de ajuste.

Milei desmintió rumores sobre su salud y apuntó contra los medios:



El presidente rechazó de forma categórica las versiones que circularon sobre un presunto bache en su estado físico o mental, calificándolas como falsas y adjudicándolas a una campaña intencionada en su contra.



“En Argentina inventaron que tuve un problema de salud", afirmó el mandatario durante una reciente declaración, en la que se mostró visiblemente molesto por la repercusión de los rumores.



En su discurso, el jefe de Estado vinculó directamente estas versiones con sectores de la prensa y la oposición, asegurando que "fue una de las miles de operaciones mediáticas a las que hemos sido sometidos" desde el inicio de su gestión.

Según su análisis, este tipo de ataques no son fortuitos, sino que responden a intereses económicos y políticos específicos de quienes buscan desestabilizar al Gobierno.



Para cerrar, Milei lanzó una dura crítica hacia el financiamiento y las motivaciones de quienes promueven estas narrativas.



“Lo hacen por poder y el dinero", sentenció, para luego rematar con una ironía sobre la procedencia de esos recursos: "Siempre son muy desprendidos, pero con la ajena".