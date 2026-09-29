“Tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos”: Máximo Kirchner aseguró que Cristina quiere ser candidata a presidenta

Máximo Kirchner afirmó que Cristina Fernández de Kirchner tiene “la voluntad” de ser candidata en las próximas elecciones presidenciales.

“Desde el día que inició el camino de la ONU (para revertir el fallo judicial que la condena y le impide ser candidata) creo que tiene una voluntad de representar los intereses de argentinos y argentinas, que entienden que ella puede ser nuevamente”, manifestó el diputado nacional en una entrevista.

Asimismo, explicó que el esfuerzo de la ex presidenta hoy está concentrado en el plano internacional: sus abogados acudieron ante organismos de la ONU para que se revise la causa por la que fue condenada y se le restituyan sus derechos políticos y civiles.

“Es una sentencia donde es más alta la accesoria que la principal”, señaló, en referencia a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Luego, consultado sobre si Fernández de Kirchner podría presentarse como candidata por vías alternativas, el legislador no descartó ninguna opción y subrayó: “Sin Cristina en la boleta, el peronismo pierde competitividad”.

Para Kirchner, la situación actual afecta la calidad del sistema democrático.

“Le hace mal a la democracia argentina que tantos millones de argentinos y argentinas quieran votar a alguien y no puedan hacerlo”, sostuvo, y advirtió que eso “empieza a falsear el sistema democrático”.

El peronismo y la subestimación de Milei:

En cuanto a la situación interna del Partido Justicialista, Kirchner reconoció que el peronismo atraviesa una fragmentación visible: existen el kirchnerismo, el kicillofismo y el sector de los gobernadores que votaron, entre otras cosas, el RIGI y la reforma laboral.

“Si un sector del peronismo da quórum para la reforma laboral, en algún lado hay que discutir”, afirmó. Y añadió que, cada vez que se abre ese debate, “pareciera que uno fomenta la división”.

Para el diputado, el problema de fondo es que “el pragmatismo está fuertemente relacionado con el resultado que se busca”. Además, el legislador cuestionó que, cuando su espacio intenta ir a internas para dirimir diferencias, los otros sectores no aceptan competir. “Nosotros quisimos ir a internas. Tuvimos vocación de competir”, remarcó.

Al hablar de la derrota de 2023, el diputado hizo una autocrítica puntual: reconoció que subestimó a Javier Milei como adversario electoral. “Sí, sí, sí, creo que sí”, respondió cuando se le preguntó directamente. Aclaró, en cambio, que fue Cristina Kirchner quien advirtió tempranamente el avance del entonces candidato libertario.

En esa línea, interpretó que Milei supo leer una hendija política: tanto el macrismo entre 2015 y 2019 como el Frente de Todos entre 2019 y 2023 habían “frustrado a la sociedad”, y el actual presidente aprovechó ese desencanto.

Sobre la capacidad de la coalición para competir sin CFK en la boleta, Kirchner fue contundente: el espacio “pierde competitividad, mucha”. Luego recordó que la exmandataria es una de las únicas dos figuras de la historia argentina —junto a Juan Domingo Perón— en haber integrado tres fórmulas presidenciales y resultar electa en todas ellas.

"Si hubo grandes pagadores de deudas fuimos nosotros":

El diputado nacional analizó el histórico recelo con el que los mercados financieros reaccionan ante las victorias electorales del peronismo.

Al ser consultado sobre por qué el sector financiero suele responder de forma negativa cuando su espacio político se impone en las urnas, el dirigente desestimó los argumentos técnicos de las consultoras y apeló a la memoria histórica de las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner.

"Es extraño porque si hubo grandes pagadores de deuda fuimos nosotros en Argentina", sentenció con firmeza para rebatir la idea de que su espacio represente un peligro de default.

"Los argentinos pudimos cumplir desde la renegociación con el default hasta el 2015 religiosamente con todos los vencimientos externos, incluso en el medio desembarazarnos del Fondo Monetario Internacional por 9.800 millones de dólares", añadió.

Kirchner llamó a construir "una sociedad mejor":

En otro tramo de la nota, enfatizó la importancia de dejar de lado los discursos dogmáticos y las burbujas ideológicas para enfocarse en las problemáticas reales que atraviesan los ciudadanos.

Al reflexionar sobre la coyuntura actual del país, el dirigente planteó la necesidad de elevar el nivel de la discusión política con un horizonte claro de transformación colectiva.

"Creo que tenemos un desafío por delante que es generar una sociedad mejor y una sociedad mejor necesita un debate franco con datos objetivos, números de la economía, cómo funcionan", argumentó el legislador.

Y continuó: "Cuando uno mira el estado actual de la sociedad, no solo en términos económicos materiales —ya complejísimos— sino también en términos espirituales y en modo de vida de cómo estamos viviendo".

"Acá estamos para compartir miradas que obviamente tendrán coincidencias o no, pero que son necesarias poner arriba de la mesa para poder alcanzar una síntesis que nos contenga a todos de mejor manera", concluyó.