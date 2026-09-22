La inhabilitación para ser candidata de Cristina Kirchner no está en discusión, según Lorenzetti

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner y explicó qué fue lo que efectivamente analizó el máximo tribunal en el marco de la causa Vialidad. En particular, remarcó que la cuestión vinculada con la inhabilitación para ejercer cargos públicos no fue planteada por la defensa en el recurso que llegó a la Corte.

“Hay otro aspecto importante. Si ustedes lo leen, ahí no se ha planteado la inconstitucionalidad de la inhabilitación. No fue planteada. La Corte no lo planteó porque no fue planteada”, afirmó Lorenzetti durante una entrevista con Luis Novaresio en A24.

De esta manera, el magistrado explicó que la discusión sobre una eventual inconstitucionalidad de la inhabilitación no formó parte del planteo que tuvo que resolver la Corte.

“Es un problema de la defensa, no de la parte”

Lorenzetti explicó que al máximo tribunal llegó únicamente un recurso de queja presentado por la defensa de Cristina Kirchner, luego de que el recurso extraordinario no fuera concedido.

“Después a la Corte llegó solo una parte, que es un recurso de queja. No fue concedido, por lo tanto el margen con el cual la Corte lo analiza es solamente limitado a esa queja respecto de lo que dice la Cámara de Casación”, explicó.

Según el juez, ese planteo fue rechazado porque no cumplía con los requisitos de fundamentación.

“En esa queja la Corte dice que no está fundada. Entonces, se rechaza porque está mal fundada. Es un problema de la defensa, no de la parte”, sostuvo.

Lorenzetti evitó opinar sobre una candidatura de Cristina

Durante la entrevista, Novaresio también le preguntó a Lorenzetti si Cristina Kirchner podría volver a presentarse como candidata.

Ante esa consulta, el integrante de la Corte respondió: “No puedo opinar sobre eso”.

El magistrado, en cambio, sí explicó cuál fue el alcance concreto de la intervención de la Corte en la causa y volvió a remarcar que la defensa no había planteado la inconstitucionalidad de la inhabilitación.

La nueva prueba que prepara la defensa

Las declaraciones de Lorenzetti se produjeron luego de que los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, presentaran documentación con la que buscan cuestionar aspectos de la condena en la causa Vialidad.

Los letrados difundieron un informe interno de la Dirección Nacional de Vialidad que, según sostuvieron, contradice la acusación de que la expresidenta hubiera buscado beneficiar mediante licitaciones al empresario Lázaro Báez.

De acuerdo con la defensa, entre 2009 y 2015 hubo una inversión superior a 2.000 millones de dólares y la participación del grupo empresario de Báez en la destinación de esos fondos fue “ínfima”.

Los abogados anticiparon que buscarán llevar esa documentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde pretenden sostener que la sentencia contra la expresidenta fue injusta.

Qué dijo sobre las críticas de Cristina Kirchner

Lorenzetti también fue consultado por las críticas de Cristina Kirchner contra la Corte Suprema y por su afirmación de que es una “presa política”.

“Yo considero que es una opinión y nada más. Mi obligación no es prestar atención a eso. Nuestra responsabilidad es con la sociedad y con la Constitución y la ley”, respondió.

Al referirse al recorrido judicial de la causa Vialidad, el magistrado destacó que participaron numerosos jueces durante las distintas instancias.

“Pasaron por este proceso básicamente entre 19 y 20 jueces. La mayoría de ellos fueron designados durante el período de gobierno del kirchnerismo”, señaló.

Y agregó: “Es difícil decir que esto fue parcial o que fue una persecución hecha por las mismas personas que yo designé”.

El juez también sostuvo que el procesamiento de un expresidente constituye una situación institucional de gran relevancia.

“No es una alegría que los presidentes estén sometidos a proceso”, afirmó.

La Corte y el Gobierno de Javier Milei

Durante la entrevista, Lorenzetti también habló sobre la integración de la Corte Suprema y sostuvo que el máximo tribunal debería estar completo.

“Nosotros necesitamos que la Corte esté integrada”, afirmó.

Además, fue consultado sobre la relación con el gobierno de Javier Milei y si había recibido presiones durante el último año.

“No hemos tenido presiones en este año, ninguna”, aseguró.

El libro de Lorenzetti y su mirada sobre el futuro

La entrevista también estuvo vinculada con la presentación de “El liderazgo del caos”, el nuevo libro del juez de la Corte.

Lorenzetti analiza allí los cambios políticos, sociales y tecnológicos de los últimos años y plantea que existe un “fin de ciclo” del modelo de gobernabilidad del siglo XX.

Entre otros temas, abordó la pérdida de confianza en las instituciones tradicionales, el impacto de la tecnología y el uso de datos personales, además de los desafíos que plantean las nuevas herramientas digitales.

En ese contexto, planteó la necesidad de recuperar el humanismo frente a los cambios tecnológicos y sociales.

La advertencia sobre el narcotráfico

Otro de los temas abordados fue el avance del narcotráfico en Argentina.

“El problema en la Argentina es la discontinuidad”, afirmó Lorenzetti, quien sostuvo que el combate contra las organizaciones criminales requiere políticas sostenidas en el tiempo y coordinación entre los distintos organismos.

También destacó la necesidad de combinar herramientas sociales y represivas y reforzar las investigaciones sobre lavado de dinero.

Qué dijo sobre el caso Nisman

Por último, Lorenzetti fue consultado sobre las declaraciones del fiscal Carlos Stornelli, quien manifestó que no tiene dudas de que Alberto Nisman fue asesinado.

El juez evitó pronunciarse sobre el fondo de la investigación.

“Yo no puedo opinar porque es una causa que está en trámite”, respondió.

Lorenzetti, de todos modos, planteó la necesidad de contar con procedimientos que permitan acelerar las investigaciones de las grandes causas judiciales y evitar que los procesos se extiendan durante años.