Sergio Berni: "Estuvimos 8 años trabajando para que Kicillof sea presidente y ahora decidió armar rancho aparte por una pelea estúpida"

El senador bonaerense y exministro de Seguridad, Sergio Berni, cuestionó con dureza al gobernador Axel Kicillof por su estrategia política dentro del peronismo y apuntó contra la construcción del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio que impulsa al mandatario bonaerense de cara a 2027.

“Estuvimos ocho años trabajando para que Kicillof sea presidente y ahora decidió armar rancho aparte por una pelea estúpida”, sostuvo Berni durante una entrevista en Futurock, en referencia a las diferencias internas que atraviesan al peronismo.

El dirigente consideró que la disputa entre Kicillof y otros sectores del peronismo terminó poniendo “en crisis todo el peronismo” y cuestionó que una pelea entre dirigentes pueda condicionar la estrategia electoral del espacio.

“Pusimos esfuerzo, trabajo, dedicación. Armar un rancho aparte por una pelea estúpida entre dos personas y poner en crisis todo el peronismo, la verdad que me parece algo que no logro entender”, afirmó.

Berni pidió que el peronismo vuelva a ocupar el centro de la escena

En otro tramo de la entrevista, Berni sostuvo que el peronismo debe ser el eje de una eventual construcción electoral para las elecciones presidenciales de 2027.

“Creo que el compañero empezó a entender que el peronismo es la columna arterial de esa acción política que se necesita para volver a ser poder en el 2027. Ojalá que lo haya entendido”, señaló.

Al referirse específicamente al MDF, el senador bonaerense ratificó su caracterización del espacio como una construcción en la que confluyen sectores de la izquierda universitaria, el progresismo y dirigentes que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández.

“Es una descripción objetiva, real, de lo que es”, respondió Berni al ser consultado por sus anteriores definiciones sobre el armado de Kicillof.

Según explicó, dentro del espacio conviven dirigentes vinculados a la izquierda universitaria que acompañaron al gobernador durante su trayectoria política y académica, sectores del Frente Grande y exintegrantes del gobierno de Alberto Fernández.

“No es una cuestión de chicana”

Berni también apuntó contra la lógica de confrontación dentro del peronismo y pidió dejar de lado las disputas personales.

“Ojalá que su viaje a Estados Unidos le permita entender que no es una cuestión de chicana, no es una cuestión de pelearse, no es una cuestión de decir ‘tenemos cuatro u ocho años apostando para presidente’”, sostuvo.

Y agregó: “Pusimos esfuerzo, trabajo, dedicación”.

La definición se produce en medio de las diferencias entre los distintos sectores del peronismo bonaerense y de la discusión sobre quién encabezará la construcción opositora de cara a 2027.

Berni habló de Cristina Kirchner

Durante la misma entrevista, Berni fue consultado sobre la posibilidad de que Cristina Kirchner pueda ser candidata y sostuvo que habrá que esperar el desarrollo de las instancias judiciales.

“Si el derecho en la Argentina respeta las decisiones del derecho internacional, usted sabe que nosotros firmamos convenios internacionales y esos convenios internacionales tienen garantía y tienen jerarquía constitucional”, afirmó.

“Nosotros creemos que esa apelación va a prosperar, no por una cuestión de defensa, sino porque estamos totalmente convencidos de que va a ser positivo cuando se empiece a ver toda la causa”, agregó.

Las críticas de Berni al Gobierno de Milei

Durante la entrevista, el senador bonaerense también cuestionó el proyecto del Gobierno nacional sobre defensa y soberanía, especialmente por el alcance que, según su interpretación, podría tener sobre la seguridad interior.

Berni sostuvo que la iniciativa plantea un límite “borroso” entre las funciones de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad y cuestionó que los militares sean convocados para tareas para las que, según afirmó, no están especializados.

Además, criticó la política del Gobierno de Javier Milei hacia las Fuerzas Armadas y apuntó contra el presupuesto destinado a su funcionamiento y contra las condiciones salariales de sus integrantes.

Sobre el proyecto, Berni también cuestionó la creación del Consejo de Seguridad Nacional y sostuvo que podría otorgar facultades que, a su entender, afectan garantías constitucionales.

“Me parece que el corazón de la ley está ahí, en una política de control social, de vigilancia, casi hasta de limitaciones de la libertad de expresión”, afirmó.