Massa escuchó a los jóvenes y recibió una fuerte ovación: “Vos vas a poder cumplir ese sueño que tiene la juventud”

Sergio Massa volvió a mostrarse públicamente en una actividad partidaria, aunque esta vez eligió un lugar particular: se sentó a escuchar a los jóvenes del Frente Renovador que llegaron desde distintos puntos del país para debatir sobre la situación de la Argentina y el futuro del espacio político.

El encuentro reunió a más de mil jóvenes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con paneles y debates sobre economía, seguridad, gestión municipal, legislación, comunicación política, redes sociales e historia del peronismo.

Massa participó del intercambio y escuchó de primera mano las inquietudes de los militantes, que expusieron las distintas realidades que atraviesan en sus provincias. La jornada estuvo atravesada por las dificultades económicas y sociales del presente, pero también por una discusión más amplia: qué lugar tendrán las nuevas generaciones en la construcción política que viene.

Uno de los momentos más fuertes de la jornada se produjo cuando una joven tomó la palabra y realizó un extenso repaso de las dificultades que enfrenta la juventud durante el gobierno de Javier Milei. Habló de los problemas económicos, de las dificultades para proyectar un futuro y de los obstáculos que encuentran muchos jóvenes para concretar sus aspiraciones.

El planteo generó atención entre los presentes y derivó en uno de los momentos de mayor emoción del encuentro. La joven no se limitó a describir el presente: también interpeló directamente a Massa y le transmitió una expectativa sobre el futuro.

“Vos vas a poder cumplir ese sueño que tiene la juventud hoy en día”, fue la frase que terminó de encender la sala y provocó una de las mayores ovaciones de la jornada.

Massa, por su parte, evitó plantear una candidatura y sostuvo que todavía no es el momento de discutir nombres. “No es hora de candidaturas”, afirmó durante la actividad, aunque al mismo tiempo dejó una definición sobre el proceso que atraviesa el movimiento.

“Se viene una etapa de renovación en el peronismo. Llegó la hora de tomar el bastón de mariscal y de hacerse protagonistas”, sostuvo el dirigente del Frente Renovador.

En esa misma línea, planteó una crítica a la lógica de conducción que predominó durante los últimos años. “No se trata de seguir a un dirigente, esa etapa se terminó. Llegó el momento de armar algo en conjunto”, afirmó.

El mensaje adquiere relevancia en medio de la discusión interna que atraviesa al peronismo y de los movimientos que distintos sectores vienen realizando con la mirada puesta en el próximo ciclo electoral. Mientras Axel Kicillof reunió a dirigentes en Avellaneda, Massa concentró su actividad en la juventud del Frente Renovador.

Durante el encuentro, Massa también reivindicó su participación en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández. Recordó que, según su mirada, aquel gobierno atravesaba una situación crítica y sostuvo que decidió “poner el cuerpo” para contribuir a que el peronismo terminara su mandato.

“Siempre trabajé para el movimiento. Son momentos. Cada uno sabe cuándo tiene que participar públicamente”, afirmó.

También habló sobre los cambios que atraviesa el mundo y señaló que la Argentina se encuentra frente a una nueva etapa marcada por la revolución tecnológica y un nuevo orden internacional. En materia económica, planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de desarrollo productivo y defender la industria.

La jornada también tuvo un capítulo vinculado con la educación pública. Massa agradeció al vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, por haber permitido la realización de la actividad en la Facultad de Derecho y sostuvo: “La universidad tiene que ser pública. Es un punto en el que nos ponemos de acuerdo”.